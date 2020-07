Splinter Cell: Synchronsprecher macht Fans Hoffnung auf Fortsetzung

"Splinter Cell"-Fans warten schon seit 2013 auf einen weiteren Eintrag der Reihe. Nun hat der Synchronsprecher von Sam Fisher bestätigt, dass ein neues Spiel in Arbeit ist.

Kehrt Sam Fisher in einem neuen "Splinter Cell"-Game zurück?

Seit dem Release von Splinter Cell - Blacklist sucht Entwickler Ubisoft nach der Identität des Franchises und Fans warten deswegen bisher vergeblich auf eine Fortsetzung. Doch nun hat der Voice Actor Luca Ward, die italienische Stimme von Protagonist Sam Fisher, in einem Interview bestätigt, dass eine Fortsetzung in Arbeit ist.

Splinter Cell: Fortsetzung wegen Corona verschoben?

Synchronsprecher Luca Ward hat in einem Interview mit der italienischen Website Multiplayer.it verraten, dass ein neues "Splinter Cell"-Spiel bereits in Arbeit ist. Er bestätigte, dass er für die italienische Synchronisation an dem Projekt beteiligt sei.

Allerdings konnte er keine genauen Angaben zum Release-Zeitraum machen. Laut Ward war der neue Eintrag ursprünglich für 2020 geplant, doch durch die Corona-Pandemie wurden diese Pläne verworfen. Ob es zu einem Release 2021 kommen würde, konnte Ward nicht mit Sicherheit sagen.

Splinter Cell: Findet die Reihe ihren Schlusspunkt?

Ward erklärte in dem Interview außerdem, dass das neue "Splinter Cell"-Spiel die Geschichte von Sam Fisher abschließen sollte – äußerte im selben Atemzug allerdings Zweifel, ob dies von der Story wirklich umgesetzt werden würde.

Fans der Reihe können nach diesen Aussagen in jedem Fall hoffen, bald wieder ein vollwertiges "Splinter Cell"-Spiel in den Händen zu halten. Ob es tatsächlich bereits nächstes Jahr der Fall sein wird, muss sich dabei noch zeigen. Bis dahin wird Sam Fisher jedenfalls erst einmal nur in ungewohnter Form zurückkehren: Der Stealth-Spezialist ist als Charakter in Ubisofts kommendem Mobile Game Elite Squad spielbar.

Glaubt ihr daran, dass Sam Fisher 2021 seine Rückkehr feiern kann? Würdet ihr ein neues "Splinter Cell"-Spiel kaufen oder hat sich die Reihe in den letzten Jahren für euch zu sehr von ihren Wurzeln entfernt? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!