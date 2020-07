Apex-Spieler braucht keine Maus - er spielt mit einem Stift

Ein erfinderischer Spieler in Apex Legends zeigt, dass Maus, Tastatur und Controller Relikte der Vergangenheit sind. Er nutzt lieber einen Stift und ein Tablet, um in dem Battle Royale Siege einzufahren.

Die beste Waffe in Apex Legends ist ein Stift. Bildquelle Getty Images/deepblue4you

Spieler gewinnt in Apex Legends mithilfe eines Stifts

Schon seit Jahren tobt in der Gaming-Community der Streit, ob Spieler mit Maus und Tastatur oder mit einem Controller besser zielen können. Der YouTuber "Star Rain" zeigt, dass sie alle falsch liegen. Er spielt am liebsten mit Stift und Tablet.

Auf Reddit zeigt er, wie er eine Runde Apex Legends mit der überlegenen Steuerung gewinnt. Vor etwa einem Jahr habe er ein Video gesehen, wie jemand mit den Stift zielt. Nun verwendet er die außergewöhnliche Kombination in allen Shootern.

In dem Video ist es nicht immer leicht nachzuverfolgen, wie die Bewegungen des Stifts mit dem tatsächlichen Geschehen im Spiel zusammenhängen. Was zählt ist jedoch, dass er Resultate erzielt. In dem kurzen Clip macht "Star Rain" bereits mehrere Kills und schafft es schließlich den Gesamtsieg zu sichern.

Das Video hat auf Reddit inzwischen mehr als 20.000 Upvotes erhalten. Viele fragen sich zudem, wie das Bild aussehen würde, dass der Spieler am Ende der Runde auf seinem Tablet gemalt hätte. "Star Rain" verrät zudem, dass es etwa drei Monate gedauert habe, bis er sich an die neue Steuerung gewöhnte.

Wer noch mehr Beispiele sehen will, wie sich moderne Shooter wie Apex Legends und Valorant mit einem Stift spielen, sollte auf dem YouTube Kanal von "Star Rain" vorbeischauen.

Apex Legends spielt sich überraschend gut mit Stift und Tablet. Es muss jedoch einiges an Übung gekostet haben, bis auf diese Weise Kills erzielt werden können. Habt ihr schon einmal mit verrückten Hilfsmitteln gezockt oder bleibt ihr lieber bei Maus und Tastatur? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.