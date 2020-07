World of Warships: Sichert euch jetzt gratis bombastische Bonus-Codes

Das strategische Schlachten-Epos World of Warships fordert euch zu actionreichen Abenteuern auf hoher See heraus. Mit diesen Bonus-Codes bekommt ihr für kurze Zeit gratis Extra-Inhalte als Verstärkung.

In World of Warships könnt ihr über 300 Kriegsschiffe kommandieren

In World of Warships werdet ihr zum Kapitän auf einem von über 300 historisch akkurat modellierten Kriegsschiffen und könnt in spektakuläre maritime Schlachten ziehen. Über 30 Millionen Spieler weltweit haben sich in dem Spiel bereits mitreißende Gefechte auf hoher See geliefert.

World of Warships: Das Event der deutschen Flugzeugträger

Das neueste Event bei World of Warships bringt jetzt zusätzlich noch mehr Abwechslung und taktische Manöver aufs Wasser – inklusive neuer Schiffe und Kampffunktionen. Ihr könnt jetzt sogar drei unterschiedliche deutsche Flugzeugträger kommandieren und mit den Flugzeugen verheerende Attacken fliegen. Mit diesen mächtigen Schiffen, dem Hamburger Hafen als Werft und anderen neuen Inhalten könnt ihr die maritimen Gefechte so strategisch wie noch nie zuvor planen und durchführen.

Entwickler Wargaming hat uns großzügigerweise einen Schwung an Bonus-Codes zur Verfügung gestellt, mit denen ihr direkt in die Action eintauchen und euch Gratis-Inhalte sichern könnt – sowohl auf neue Spieler als auch auf bereits bestehende Accounts warten nützliche Items.

Schaut euch hier den Trailer zum neuen Update an:

World of Warships: Bonus-Codes für das perfekte Gefecht

Die Bonus-Codes helfen dabei, euch auf eine erfolgreiche Schlacht zu See vorzubereiten. Euch erwarten Gratis-Schiffe, Camouflage, Credits, Captain-Skills und noch viel mehr.

Bonus-Code für bereits existierende Accounts

Wenn ihr bereits einen "World of Warships"-Account habt, könnt ihr euch Gratis-Inhalte sichern, und zwar diese hier:

Emden

Captain (10 Skill Points)

25x "Black, White, Red"-Camouflage

Allerdings müsst ihr schnell sein, denn es stehen 100 Bonus-Codes zur Verfügung! Um einen davon zu erhalten, klickt einfach auf den folgenden Link. Der Code wird euch dann per Mail zugeschickt. Es entstehen euch dafür keinerlei Kosten, der Code ist gratis!

Um euren Bonus-Code einzulösen, müsst ihr euch in eurem Account anmelden. Dort könnt ihr den Bonus-Code unter "Activate Wargaming Code" ("Code einlösen") eingeben.

Hinweis: Die Codes gelten ausschließlich für die PC-Version von World of Warships.

Einladungscode für neue Spieler

Gebt den Einladungscode SPIELETIPPS beim Erstellen eures Accounts ein. Die ersten 1.000 neuen Spieler bekommen dafür spektakuläre Gratis-Items. Zu den Bonus-Inhalten zählen:

500 dbl

1.000.000 credits

7 Tage WoWs PA

Tier II Emden (Premium)

Tier III G-101 (Nassau, Kolberg)

10 x "Black, White, Red"-Camouflage

Um euren Bonus-Code einzulösen, müsst ihr beim Registrieren eures Accounts auf "Haben Sie einen Einladungscode?" klicken. Folgt dann den Anweisungen und gebt den Code SPIELETIPPS ein.

Sichert euch also heute noch die Bonus-Codes für World of Warships und nutzt die Gratis-Inhalte um eure Gegner bei der nächsten epischen Seeschlacht auf den Meeresgrund zu schicken. Volle Kraft voraus!