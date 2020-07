Nintendo Switch: Controller im "Animal Crossing"-Design will euer Geld

Eines der bekanntesten Nintendo-Maskottchen erstrahlt als kreatives und hübsches „Switch-Controller“-Design in einem neuen Licht. In welchen Ausführungen und wo ihr die Hardware kaufen könnt, erfahrt ihr hier.

Tom Nooks neues Geschäft sind anscheinend süße Switch-Controller.

Der vermutlich niedlichste Nintendo Switch-Controller

Immer wieder kommen Fans und Drittanbietern neue Ideen dazu in den Sinn, wie sie ihr Gaming-Equipment aufpeppen können. Vor allem bei dem Zubehör der Nintendo Switch bietet sich dies an, denn die offiziellen Joy Cons und Controller kosten euch ein kleines Vermögen und viele Spiele bekommen keine eigenen Editionen oder Designs spendiert. Zuletzt wurde so zum Beispiel ein Minecraft-Controller für die Hybridkonsole angekündigt, um die Marktlücke zu füllen.

Ein Spiel, welches trotz großer Beliebtheit lediglich eine Special Edition von Nintendo verpasst bekommen hat, die wohlgemerkt sehr schnell ausverkauft war, ist Animal Crossing: New Horizons. Seit der Veröffentlichung des Spiels im März wünschen sich Fans daher vergebens Gaming-Zubehör, welches Animal Crossing alle Ehre macht – und nun hat das Warten endlich ein Ende.

Von dem US-amerikanischen Unternehmen Stoga könnt ihr euch nun nämlich diesen niedlichen Controller bestellen, der an Tom Nooks Gesicht erinnert:

Switch-Controller sahen noch nie so niedlich aus wie in diesem "Animal Crossing"-Look.

Den Controller gibt es hier außerdem auch in pastellblauer – und grüner Ausführung, angelehnt an die Joy Con der „Animal Crossing: New Horizons“-Switch. Für knapp 35 Euro könnt ihr euch den Tanuki-Controller nach Hause holen.

Stoga verkauft außerdem auch eigene Joy Con in den beliebten Farben sowie „Animal Crossing“-Kissen und weiteres Merchandise auf deren Website.

Wie sieht’s bei euch aus? Seid ihr zufrieden mit eurem Nintendo-Equipment oder überlegt ihr euch noch den einen oder anderen Tanuki-Controller zuzulegen? Verratet es uns in den Kommentaren!