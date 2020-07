GTA Online: Falschparker lässt NPCs in ihr Verderben fahren

In Grand Theft Auto Online sind NPCs häufig der Willkür der Spieler ausgesetzt. Ein Reddit-Nutzer verwendet einen einfachen Trick, damit sich die Bewohner von Los Santos freiwillig von einer Brücke stürzen.

NPCs in GTA Online handeln wie Lemminge.

NPCs in GTA Online sind wirklich nicht die Hellsten

Wenn sich Spieler in Grand Theft Auto Online langweilen, müssen die NPCs leiden. Ständig werden sie überfahren, erschossen oder in die Luft gejagt. Der Reddit-Nutzer "Brooksy925" zeigt nun, wie sich die Bewohner von Los Santos freiwillig von einer Autobahnbrücke stürzen.

Es ist eigentlich ganz einfach: Sobald ihr an der richtigen Stelle einen Bus mitten auf der Straße parkt, werden die Verkehrsteilnehmer zu Lemmingen und stürzen sich von der Klippe. Einige können es kaum erwarten und rammen den Vordermann ins Verderben. "Brooksy925" zeigt in Zeitlupe wie sie einer nach dem anderen herunterfallen und explodieren.

Irgendwann kommt der Verkehr doch noch zum Stocken. Trotzdem stellen sich die NPCs brav in einer Reihe auf und warten darauf, ihre Reise in den Tod fortsetzen zu können.

Später greift auch die Polizei ein und versucht den Spieler dafür zu erschießen, einen Bus auf der Straße geparkt zu haben. Die Kommentare denken ähnlich sadistisch wie "Brooksy925". Sie schlagen vor, direkt unter der Brücke ein Flugzeug mit nach oben ausgerichteten Rotoren abzustellen. Das Ergebnis wäre ein leckerer NPC-Smoothie.

Echte Lemminge sind übrigens gar nicht selbstmordgefährdet. Der Mythos basiert wohl auf dem Disney-Film "Weiße Wildnis". Inzwischen ist jedoch bekannt, dass die Film-Crew die Tiere damals einfach selbst von der Klippe schubste.

Meistert ihr das ultimative Quiz?

NPCs in Grand Theft Auto Online müssen einiges über sich ergehen lassen. In diesem Fall stürzen sie sich allerdings freiwillig von einer Klippe. Was sagt ihr zu der Aktion des Reddit-Nutzers? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.