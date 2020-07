Sexismus bei Ubisoft: "Frauen verkaufen sich nicht gut"

Ubisoft scheint ein gewaltiges Sexismus-Problem zu haben. Aus einem Insider-Bericht geht hervor, dass die frauenfeindliche Arbeitskultur auch Auswirkungen auf Spiele wie Assassin's Creed: Odyssey hatte.

Auch Assassin's Creed: Odyssey wurde verändert.

Eigentlich hätte Kassandra die einzige Protagonistin von Assassin's Creed: Odyssey sein sollen. Die Chef-Etage von Ubisoft hatte jedoch Einwände: "Frauen verkaufen sich nicht gut".

Der Videospieljournalist Jason Schreier bringt mit einem Bericht bei Bloomberg (kostenpflichtiger Artikel) die frauenfeindliche Arbeitskultur ans Licht, die über Jahre hinweg bei dem Videospielhersteller vorherrschte.

Auf Twitter gibt Schreier einige Beispiele, die in den Gesprächen mit über 40 Angestellten zu Tage traten. Das Verhalten des ehemaligen Chief Creative Officers Serge Hascoët ist dabei besonders erschreckend:

Er habe die Möglichkeit gehabt, einem Spiel mit nur einem Wort grünes Licht zu geben oder es in der Versenkung verschwinden zu lassen. Als eine weibliche Angestellte während eines Meetings die Toilette besuchte, habe er ein Video eingeschaltet, in dem der Geschlechtsverkehr mit einer Frau mit dem selben Namen beschrieben wurde.

Over the past few weeks I've talked to more than 40 current and former Ubisoft employees about sexual misconduct and abuse allegations. Their accounts make one thing clear: Ubisoft has known about these problems for years. My new story: https://t.co/MFIfbOewZ0