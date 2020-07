Yakuza: Like A Dragon holt sich legendären Schauspieler mit ins Boot

Ein neuer Trailer, Release-Termine sowie neue Informationen zur Besetzung dürften Fans der abgedrehten Yakuza-Reihe freuen. Die wichtigsten Informationen haben wir hier für euch zusammengefasst.

In Yakuza: Like A Dragon geht's zur Sache.

Yakuza: Like A Dragon wird „Xbox Series X“-Launch-Titel

Der nächste Serienableger der verrückten „Yakuza“-Reihe hält bereits im November Einzug auf der PS4, dem PC und der Xbox One X. Erwarten könnt ihr von Yakuza: Like A Dragon wie gewohnt eine Menge Straßenprügeleien, schrägen Humor und eine fesselnde Geschichte rund um die Yakuza, die japanische Mafia.

Im neuen, actiongeladenen Trailer könnt ihr nun einen Einblick auf das kommende RPG werfen:

Yakuza: Like A Dragon | Heroes Of Tomorrow

Auch zum Launch der Xbox Series X soll Yakuza: Like A Dragon erhältlich sein – und der Umstieg auf die neue Konsole wird euch extra leicht gemacht. Mit Xbox Series X Smart Delivery sollt ihr euch Yakuza: Like A Dragon nämlich kostenlos herunterladen können, wenn ihr es bereits für die Xbox One X gekauft habt.

Auch auf der PS5 soll das Spiel erscheinen, genaue Pläne wurden dafür aber noch nicht verraten. Es ist demnach zu vermuten, dass das Spiel zuerst zeitexklusiv für Microsofts New-Gen-Konsole erscheint, und erst ein paar Wochen bis Monate später auch für die PlayStation 5. Für die PS4 könnt ihr es euch dennoch zeitgleich mit den anderen Konsolen im November zulegen.

Yakuza: Like A Dragon erhält englische Sprachausgabe mit „Star Trek“-Legende

Like A Dragon wird Einiges anders machen. Die Yakuza-Reihe weicht nämlich mit der Gruppe um Ichiban Kasuga zum ersten Mal von bekannten Protagonisten, wie Kiryu Kazuma, ab und bekommt dazu noch eine englische Sprachausgabe im Westen.

Für diese hat sich nun ein besonders hochkarätiger Schauspieler die Ehre gegeben – George Takei, bekannt für seine „Star Trek“-Rolle Hikaru Sulu. In Yakuza: Like A Dragon spielt er Masumi Arakawa, den mächtigen Patriarch der Arakawa-Familie. Und auch die Stimme des Protagonisten dürfte überzeugen, denn Kaiji Tang hat bereits in vielen beliebten Anime-Serien wie Dragon Ball Super, One Punch Man und Sword Art Online gesprochen.

Untertitel in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch gibt es aber natürlich dennoch.

Obwohl es für Fans der Reihe etwas ungewohnt klingen dürfte, macht die englische Sprachausgabe doch einen guten Eindruck. Was meint ihr: Bleibt ihr bei den japanischen Stimmen oder gebt ihr der englischen Variante eine Chance? Schreibt es uns in die Kommentare!