Crossover-Video zeigt, wie gefährlich Pokémon in Animal Crossing wären

Nach dem Sonnenbaden mit Pikachu von Geistern angegriffen werden: Ein YouTube-Video zeigt euch wie süß und gleichzeitig gefährlich Pokémon in der Welt von Animal Crossing: New Horizons wären.

Pokémon in Animal Crossing? Passend und gruselig zugleich.

Pokémon passen erschreckend gut zu Animal Crossing

Anscheinend haben Pokémon und Animal Crossing eine große Schnittmenge an Fans, denn seit sich Spieler in Animal Crossing New Horizons austoben, kommen immer wieder neue, kreative Crossover der beiden Spiele zustande. In der Vergangenheit haben wir euch so zum Beispiel von detailliert designter Trainer-Kleidung, ausgetragenen Pokémon-Kämpfen sowie eine an Alabastia angelehnte Insel berichtet.

Nun hat sich der YouTuber The Pixel Kingdom die mühselige Arbeit gemacht, den „Animal Crossing: New Horizons“-Trailer in seiner vollen Länge mit bunten Pokémon zu schmücken. Und die bunten Monster passen perfekt ins Bild: An einem Baum sitzt ein Safcon statt einer Zikade und ein Karpador hängt statt eines Seebarsches an der Angel.

Doch eine „Animal Crossing“-Insel voller Pokémon wäre nicht nur niedlich, sondern auch gefährlich! In anderen Szenen wird der Charakter zum Beispiel nachts von Geistern heimgesucht oder von einem Relaxo zerquetscht. Zu den bereits im Spiel existierenden Fallen, Taranteln und Skorpionen würden also noch viel mehr Kreaturen euch das Leben zur Hölle machen.

Hier haben wir euch den Fan-gemachten Trailer eingebettet:

Trotz aller Gefahren wäre New Horizons aber auf jeden Fall noch ein Stück drolliger mit im Wasser surfenden Alola-Raichus und im Wald herumtanzenden Blubellas.

Welches Pokémon seid ihr?

Welche Pokémon würden wahrscheinlich auf eurer Insel leben? Habt ihr viele (Mogel)-Bäume bei euch herumstehen oder seid ihr Insel-Verantwortlicher für eine kleine Stadt, die Smogons anziehen würde? Schreibt es uns in die Kommentare!