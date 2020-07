CoD: Modern Warfare - Cheater verrät, was gegen Cheater hilft

Selbst Cheater denken, dass in Call of Duty: Modern Warfare zu viel geschummelt wird. Ein bekannter Hacker gibt Entwickler Infinity Ward nun Tipps, wie die Plage der Aimbots und Wallhacks gestoppt werden kann.

Ein Hacker will den Entwicklern von CoD: Modern Warfare helfen.

Hacker bewertet Cheater-Maßnahmen in CoD: Modern Warfare

Laut eigener Aussage spielte der Nutzer "DeclanH23" selbst jahrelang mit Mods in Spielen wie Battlefield 4 und GTA Online. Obwohl er selbst nicht CoD spielt, hat er auf diese Weise Erfahrung mit Hackern und ihren Methoden sammeln können. Auf Reddit verrät er nun, was Infinity Ward in Call of Duty: Modern Warfare unternehmen sollte.

In seiner Analyse bewertet er zunächst die bisherigen Maßnahmen des Entwicklers. Eine wirksame Methode sei die SMS-Verifikation, mit der sich Spieler identifizieren müssen. Obwohl Hacker dadurch verlangsamt würden, müssen sie im Falle einer Sperre nur eine billige neue Sim-Karte kaufen.

Das Feature, dass Spieler bereits in der Killcam gemeldet werden können, sieht er jedoch kritisch, da so gut wie nie Resultate folgen würden. Noch lachhafter sei jedoch eine Meldung im Hauptmenü, die verkündet, dass Hacker nicht willkommen sind.

CoD: Modern Warfare braucht einen Vote-Kick

Stattdessen solle Infinity Ward genauer auf die Statisten seiner Spieler achten. Es gebe drei Zeichen, die auf einen Cheater hindeuten. Anhand dieser Werte sei es leicht einen schummelnden Spieler zu identifizieren, ohne ihn auf frischer Tat ertappen zu müssen:

Sie bekommen mit einer Waffe extrem viele Punkte in kurzer Zeit Sie machen überdurchschnittlich viele Kopfschüsse Das Kill/Tode Verhältnis passt nicht zur Spielzeit

"DeclanH23" will den Spielern selbst die Möglichkeit zu geben, gegen Hacker vorzugehen. Er empfiehlt ein Vote-Kick-System, dass erkennt, wenn sich ein Spieler verdächtig verhält. Dann können die anderen entscheiden, ob er aus dem Spiel geworfen werden soll. Wenn Hackern der Spaß verdorben wird, würden sie sich ein anderes Spiel suchen.

Ein Cheater empfiehlt Entwicklern, wie sie in CoD: Modern Warfre gegen andere Cheater vorgehen sollen. Fast so, als würde ein Magier seine Tricks verraten. Was sagt ihr zu den geforderten Maßnahmen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.