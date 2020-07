Denkt ihr an Pokémon-Spiele, habt ihr bestimmt als erstes die klassischen Pokémon-RPGs im Kopf. Doch wie Fans wissen, sind die Taschenmonster auch gerne abseits der ausgetretenen Rollenspielpfade unterwegs. Ein solches Spiel lässt Nintendo alle „Switch Online“-Mitglieder für eine Woche gratis spielen.

Pokémon Tekken: In dem Prügelspiel geht es deutlich actionreicher zu als in den RPGs der Hauptreihe.

Pikachu, Pummeluff, Mewtu und Lucario haben in den "Super Smash Bros."-Spielen vorgemacht, wie cool ein vollwertiges Pokémon-„Beat’em up“ wäre. Der Traum eines solchen Spiels ging 2016 mit Pokémon Tekken für die Wii U in Erfüllung. Ein gutes Jahr später erschien die DX-Version des Spiels für die Nintendo Switch, in der die Kämpferriege des Ursprungsspiels von 16 auf 20 Pokémon erweitert wurde.

#NintendoSwitchOnline-Mitglieder können die Vollversion von #PokemonTekkenDX im Probespiel-Programm kostenlos spielen! Und für alle anderen gibt es vom 29. Juli - 11. August 30 % Rabatt auf den Titel – nicht verpassen!



Jetzt vorab herunterladen: https://t.co/mLuXX7bVW2 pic.twitter.com/x0Dl8AKYCq — Nintendo DE (@NintendoDE) July 22, 2020

Wenn ihr bisher noch nicht mit Pokémon Tekken DX in Berührung gekommen seid oder euch noch nicht für einen Kauf entscheiden konntet, gibt es gute Neuigkeiten für euch: Nintendo stellt allen „Switch Online“-Mitgliedern vom 29. Juli bis zum 4. August die Vollversion des Spiels kostenlos zur Verfügung. Ihr könnt das Spiel also nach Herzenslust austesten. Außerdem gibt es vom 29. Juli bis zum 11. August 30 Prozent Rabatt auf den Pokémon-Prügler.

Könnt ihr diese Kämpfe gewinnen?

Pokémon Tekken DX bringt frischen Wind in die Welt der Taschenmonster. In dem Prügelspiel könnt ihr Kämpfe wie im Anime erleben. Werdet ihr Pokémon Tekken DX antesten oder bleibt ihr lieber bei den Spielen der Hauptreihe? Erzählt es uns gerne in den Kommentaren!