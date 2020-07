Xbox Series X: Games-Showcase mit Halo: Infinite, Fable und vielem mehr

Die großen Marken für die Xbox Series X: Im Rahmen einer digitalen Live-Präsentation hat Microsoft offen gelegt, auf welche Spiele ihr euch zukünftig freuen dürft. Mit dabei ist natürlich der Master Chief.

Ja, der Master Chief ist zurück: Halo: Infinite soll noch dieses Jahr für den PC und die Xbox-Familie erscheinen.

Nachdem Sony vor etwas über einen Monat die Schatulle von künftigen Exklusivspielen geöffnet hat, zieht Microsoft jetzt nach. Im Rahmen des Xbox Games Showcase hat der Xbox-Hersteller einen Einblick in die nahe und ferne Zukunft gewährt, die mit einigen spannenden Spielen umgeben ist.

Halo: Infinite

Er ist zurück: Der Master Chief hat seine Waffen im Gepäck und zeigt sich von seiner gewohnt bleihaltigen Seite in den ersten Spielszenen von Halo: Infinite. Die erinnern zuweilen an den ersten Serienteil, denn erneut seid ihr auf einer Ring-Installation unterwegs. Diese soll aber noch um einiges offener ausfallen und mehr Varianz ermöglichen.

Der Master Chief ist auf einem Ring in Halo: Infinite zurück:

Entwickler 343 Industries zeigt in den ersten achten Minuten vor allem das, wofür die Serie steht: Intensive Feuergefechte gepaart mit Lauf- und Fahrzeug-Sequenzen. Da darf natürlich der berühmte Warthog als Kampfjeep keineswegs fehlen. Neu ist, dass der Master Chief nun auch über einen Grappling-Hook verfügt und sich somit an Gebäude oder Gegner heranziehen kann.

Zur Größe von Halo: Infinite heißt es derweil, dass es das bislang größte und umfangreichste Halo-Spiel werden soll. Als Spieler sollt ihr erstmals in der Reihe die wahre Größe eines Rings erleben können. Das soll allerdings nicht bedeuten, dass Halo: Infinite eine komplett offene Welt bietet, aber die einzelnen Gebiete werden um einiges umfangreicher ausfallen. Wie lang die Kampagne ausfällt, haben die Entwickler noch nicht verraten. Auch zum Koop-Modus gibt es noch keine genauen Infos.

Einen taggenauen Releasetermin für Halo: Infinite gibt es übrigens weiterhin nicht. Erscheinen soll der Ego-Shooter pünktlich mit der Xbox Series X zum Weihnachtsgeschäft 2020 - dann auch für Xbox One und den PC.

Avowed

Neben dem schon bald erscheinenden Grounded hat Obsidian Games noch ein weiteres Eisen im Feuer. Die Rollenspiel-Experten arbeiten an Avowed, einem neuen Rollenspiel in der Welt von Pillars of Eternity.

Viele Details hat sich das Studio noch nicht entlocken lassen. Anders als die bisherigen Serienteile wird Avowed jedoch aus der First-Person-Perspektive gespielt und könnte damit sogar in Konkurrenz zur "The Elder Scrolls"-Reihe von Bethesda stehen.

Fable

Gerüchte hat es in den letzten Jahren viele gegeben, aber nun sind sie bestätigt: Playground Games, die Macher der "Forza Horizon"-Reihe, arbeiten tatsächlich an einem neuen Fable. Im ersten Trailer gibt es jedoch noch nicht viel zu sehen:

Mit Details geizen die Entwickler zum aktuellen Zeitpunkt noch. Bekannt ist, dass das neue Fable ein Neustart der einst populären Rollenspiel-Reihe wird und für den PC und die Xbox Series X entwickelt wird.

Forza Motorsport

Eine Reihe, die eigentlich bei keinem Xbox-Event fehlen darf: Forza. Entwickler Turn 10 arbeitet mit Forza Motorsport, ganz ohne weitere Nummerierung, an einem neuen Serienteil. Vor allem optisch will der Entwickler auf der Xbox Series X überzeugen und wird unter anderem RayTracing von Anfang an unterstützen.

Erscheinen soll Forza Motorsport voraussichtlich 2021 für den PC und die Xbox Series X. Mit einem Release zum Start der Konsole wird es demnach nichts.

State of Decay 3

Ebenfalls noch ohne viele Details ist die Ankündigung von State of Decay 3 ausgekommen. Der erste Trailer gewährt jedoch einen ersten Einblick in die von Zombies verseuchte Welt:

Einen Veröffentlichungstermin für State of Decay 3 gibt es noch nicht. Erscheinen soll das Spiel jedoch für den PC und die Xbox Series X.

Everwild

Bereits vor einigen Wochen hat Entwickler Rare die neue Marke Everwild bestätigt. Nun zeigt das Studio einen weiteren Trailer, der euch mehr von der fantasievollen Welt zeigt:

Everwild ist die neue Marke von Entwickler Rare:

Zum Release von Everwild schweigt Rare noch. Vor 2021 solltet ihr mit einer Veröffentlichung jedoch nicht rechnen.

Stalker 2

Bislang war Stalker 2 nur für den PC angekündigt. Im Rahmen des Xbox Games Showcase hat Entwickler GSC Game World ebenfalls eine Version für die Xbox Series X versprochen und einen ersten Trailer präsentiert:

Für den offiziell zweiten Teil der Endzeit-Shooter-Serie versprechen die Entwickler eine komplett offene und persistente Spielwelt. KI-Gegner und -Monster werden die Zone zu jeder Zeit durchstreifen und teils eigene Ziele verfolgen, die eventuell die Pläne des Spielers durchkreuzen, aber nicht zwingend müssen.

Darüber hinaus sollt ihr in der Story immer wieder Entscheidungen treffen müssen, die für verschiedene Enden sorgen werden. Wann es soweit sein wird, will das Team noch nicht verraten.

Warhammer 40.000: Darktide

Die Macher von Warhammer: Vermintide 2 wagen sich in das nächste Szenario vor. Entwickler Fatshark hat Warhammer 40:000: Darktide angekündigt. Das wird ebenfalls ein Spiel mit Vier-Spieler-Koop-Modus, aber in einer gänzlich anderen Umgebung:

Laut den Entwicklern werdet ihr euch in dem Shooter nicht nur auf Fernkampfwaffen verlassen müssen. Stattdessen müsst ihr ab und an auch in den Nahkampf gehen, um den Feinden aus der Chaos-Fraktion eure Stärke unter Beweis zu stellen. 2021 soll Warhammer 40.000: Darktide für PC und Xbox Series X erscheinen.

Zu einem Releasetermin der Xbox Series X schweigt Microsoft derweil ebenso wie zu einem möglichen Preisschild. Allzu lange dürfte es aber nicht mehr dauern bis diese Infos ans Tageslicht kommen, denn immerhin soll die neue Konsole noch dieses Jahr erscheinen.