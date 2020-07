Das Remake von Final Fantasy 7 bringt das legendäre Abenteuer nicht nur mit einer audiovisuell zeitgemäßen Präsentation zurück, sondern erweitert auch die Geschichte des Spiels und geht dabei auf Stellen ein, die zuvor nicht näher beleuchtet wurden. Dies sorgt dafür, dass ein Charakter, der im Original eher unterging, plötzlich zu den beliebtesten Charakteren des Spiels zählt.

Final Fantasy 7 Remake: Mit diesem Zwinkern bezaubert Jessie viele Fans.

Im originalen Final Fantasy 7 besteht die Rebellengruppe Avalanche, die den mächtigen Shinra-Konzern stürzen möchte neben Cloud, Tifa und Barret aus schnell verblassenden Nebenfiguren. In Final Fantasy 7 Remake wird jedoch auch ausführlich auf diese Figuren eingegangen. Dabei nimmt vor allem Jessie eine deutlich größere Rolle als im Originalspiel ein. Die unerwartete Folge: Jessie gehört mittlerweile zu den beliebtesten Charakteren des Spiels. In einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu erklärt Regisseur Tetsuya Nomura, Jessies größerer Auftritt sei zwar geplant gewesen, er habe aber nicht gedacht, dass sie auf einmal so beliebt wird.

