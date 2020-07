Destiny 2 will eure Gamer-Gaumen mit offiziellem Kochbuch erfreuen

Während ihr euch noch ein paar Monate bis zum „Destiny 2“-DLC „Jenseits des Lichts“ gedulden müsst, will euch Bungie das Kochen schmackhaft machen. Mit dem offiziellen Kochbuch sollt ihr nämlich schon bald an die Charaktere im Spiel angelehnte Speisen zubereiten.

Bald könnt ihr Burger im Stil von Destiny 2 braten. Was auch immer das heißen mag. Quelle: Getty Images / Dahin

Nach dem „Fallout“-Kochbuch kommt nun bald ein ähnliches Werk von Autorin Victoria Rosenthal auf den Markt. Nun soll nämlich auch Destiny 2 bald seinen Einzug in die Küchen der Gamer feiern und euch neben leckeren Rezepten ein wenig Hintergrundwissen zu den Charakteren mit auf den Weg geben, die die Gerichte inspiriert haben.

Destiny-Fans dürften sich so zum Beispiel an den Helden Cayde-6 erinnern, dessen geliebtes Ramen ihr nun endlich im echten Leben nachkochen und probieren dürft – auch wenn es im Spiel leider nie dazu kam.

Auf euch warten aber nicht nur Nudelsuppen, sondern eine ganze Palette verschiedener Gerichte. Von Keksen bis hin zu Burgern ist etwas für jeden Geschmack vertreten.

In diesem Tweet der Gaming-Köchin könnt ihr einen Blick auf ein paar weitere Gerichte werfen:

Destiny Cookbook is out today! Big thanks to @JeffareHappy, @PTibz, @iseecarlos, @burgerdesu, and @PolarpawsSC for all the help! Thank you to my amazing agent, @kate_mckean.



Thank you @Bungie and @insighteditions for asking me to work on this project. I'm proud of this book! pic.twitter.com/9MmYoS088l