Anfang dieses Jahres ging mit dem Sonic-Film ein Traum für die Fans des blauen Igels in Erfüllung. Auch wenn viele zuerst skeptisch waren, wurde der Film zu einem so großen Erfolg, dass die Filmfirma Paramount bereits an einem Nachfolger arbeitet. Für diesen ist jetzt auch bekannt, wann er in die Kinos kommen soll.

Sonic-Film: Kaum ist der erste Film in den Kinos, ist auch schon bekannt, wann der Nachfolger kommt.

Sonic-Film: Gotta go Fast

Mit dem Sonic-Film landete Paramount einen echten Kassenschlager. Dabei sah es lange Zeit so aus, als würde der Film floppen. Mit dem humanoiden Sonic, der in den ersten Trailern gezeigt wurde, waren die meisten Fans überhaupt nicht zufrieden. Was folgte war eine Welle an Kritik und Memes. Paramount ignorierte diesen Aufschrei allerdings nicht, sondern nahm sich das Feedback der Community zu Herzen. Der Igel wurde überarbeitet und wurde so zu einem Hit, der bei den Einnahmen an der Kinokasse sogar Meisterdetektiv Pikachu überflügeln konnte.

So sieht Sonic im ersten Kinofilm nach der optischen Überarbeitung aus:

Einen solchen finanziellen Erfolg gibt ein großes Filmstudio natürlich nicht so einfach auf und so kommt es, dass ihr euch jetzt schon auf einen Nachfolger zum Sonic-Film freuen könnt. Dieser soll am 8. April 2022 in den Kinos erscheinen. Bisher sind vom Sonic-Sequel weder Name noch Details über die Story bekannt, doch ihr könnt euch darauf einstellen, dass Jeff Fowler erneut die Regie übernehmen wird und Pat Casey und Josh Miller für das Drehbuch verantwortlich zeichnen.