Die Macher von Fallout: New Vegas und The Outer Worlds haben ein neues Rollenspiel angekündigt. Avowed könnte ein Konkurrent zur "The Elder Scrolls"-Reihe werden.

Obsidians neues Fantasy-Rollenspiel Avowed.

Obsidian Entertainment kann sich aktuell kaum über eine geringe Auftragslage beschweren. Das US-Studio arbeitet am Survival-Spiel Grounded, hat eine Erweiterung für The Outer Worlds in der Mache und entwickelt gleichzeitig ein neues, großes Rollenspiel. Das trägt den Namen Avowed.

Avowed: Ein düsteres Fantasy-Rollenspiel

Viel ist zu der Neuankündigung, die im Rahmen des Xbox Games Showcase stattgefunden hat, noch nicht bekannt. Laut den Entwicklern wird Avowed ein "episches, Rollenspiel" (weil das Wort "episch" einfach in keiner PR-Übertreibung fehlen darf), welches aus der "First Person"-Perspektive gespielt wird. Ein erster Teaser-Trailer liefert einen kleinen Vorgeschmack:

Neben der etwas düsteren Atmosphäre fällt hier vor allem die Ego-Perspektive auf. Mit dem Schwert in der rechten und einem Zauberspruch in der linken Hand erinnert Avowed in diesen Szenen an die "The Elder Scrolls"-Reihe von Bethesda. Schließlich könnt ihr auch in Skyrim und anderen Serienvertretern die Spielwelt komplett aus der Ich-Perspektive erleben.

Avowed spielt zudem in der Fantasy-Welt Eora. Das ist die Spielwelt der Reihe Pillars of Eternity, die ebenfalls aus den Händen von Obsidian stammt. Mehr haben die Entwickler nicht verraten.

Schafft ihr das ultimative Quiz?

Avowed soll für PC und Xbox Series X erscheinen, wobei es noch keinen festen Releasetermin gibt. Obsidian und Microsoft schweigen zu diesem Thema konsequent, weshalb wahrscheinlich vor Ende 2021 nicht damit zu rechnen ist.