2016 erschien der von YouTuber Ondreijkarol erstellte „LEGO The Witcher“-Film Wolf’s Path. Vier Jahre später ist endlich der zweite Teil des Fanprojekts erschienen. Die Qualität der Fortsetzung hat sich im Vergleich zum sowieso schon guten ersten Part nochmal gesteigert.

LEGO The Witcher: Geralt gönnt sich auch als LEGO-Figur gerne ein heißes Bad.

LEGO The Witcher: Klotzen mit Klötzchen

Der polnische YouTuber Ondreijkarol präsentiert auf seinem YouTube-Kanal „Stop Motion“-Kurzfilme mit LEGO-Figuren. Der Kanal kann zwar nur um die 2.500 Abonnenten verzeichnen, trotzdem wurden viele der Videos mehrere hunderttausend Male angeklickt. Zu Beginn veröffentlichte Ondreijkarol vor allem LEGO-Kurzfilme, die den Zweiten Weltkrieg thematisieren. 2016 erschien jedoch ein Video, in dem eine „The Witcher“-Geschichte erzählt wird.

Diesem Video mit dem Namen LEGO The Witcher – Wolf’s Path spendiert Ondreijkarol nun eine Fortsetzung. Diese spielt zwei Jahre nach den Ereignissen des ersten Videos in dem Lambert und Geralt in Novigrad wieder aufeinandertreffen. Nachdem die beiden eine Hexe davor retten verbrannt zu werden, werden sie des Dorfes verwiesen. Auf ihrer Reise erleben die beiden in dem Rund sechsminütigen Video eine Menge Abenteuer, in denen ihnen viele Monster aus den Videospielen begegnen.

Das Video ist zwar auf Polnisch vertont, allerdings gibt es für alle, die dieser Sprache nicht mächtig sind, auch Untertitel auf Slowakisch und Englisch.

