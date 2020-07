Schlecht gealtert: 9 Spiele, die wir heute nicht mehr anfassen würden

Jeder Gamer wird beim Gedanken an seine ersten Videospiele zum Nostalgiker – doch in all der Retro-Romantik ignorieren wir schnell mal die vielen Makel, die alte Spiele so mit sich bringen. In unserer Bilderstrecke gestehen wir uns ein, welche Spiele unserer Kindheit schlichtweg schlecht gealtert sind.

Früher war alles besser? Wir zeigen euch Spiele, bei denen das nicht der Fall ist. Quelle: Getty Images: luza studios

Wir setzen euch die Rosarote Brille ab

Manche Spiele bleiben uns positiv in Erinnerung, obwohl sie aus heutiger Sicht kaum noch als spielbar bezeichnet werden können. Ob hakelige Steuerung, matschige Grafik oder ein sau ödes Spielprinzip – die Spiele unserer Jugend hatten selbst noch viele Kinderkrankheiten.

Für unsere Bilderstrecke haben wir euch deswegen ein paar Beispiele aufgeführt, die euch zwingen der schrecklichen Wahrheit ins Gesicht zu blicken: Nicht alle Spiele aus unserer Kindheit waren tatsächlich gut.

Ein paar der genannten Spiele habt ihr bestimmt auch noch besser in Erinnerung:

Was sagt ihr zu unserer Liste? Habt ihr eigene Lieblingsspiele aus vergangenen Tagen auf ihr wiedergefunden? Habt ihr noch wichtige Einträge zu ergänzen? Schreibt es uns gerne bei Facebook in die Kommentare!