Happy Pride: Die besten und schlechtesten Beispiele für LGBT in Videospielen

Sexismus und Homophobie sind auch in der Videospiellandschaft noch immer ein Problem. Zumindest gibt es in den vergangenen Jahren aber immer mehr positive Beispiele für LGBT-Charaktere in Games. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die besten und schlechtesten Repräsentationen der vergangenen Jahre.

Ellie aus The Last Of Us ist nicht nur eine extrem starke, sondern auch queere Frau.

Von Klischees zur Inklusion in Videospielen

Es ist Juli, und damit eigentlich die Zeit für CSD-Paraden und Feste. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen viele Events dieses Jahr leider abgesagt oder online abgehalten werden – Das soll uns aber nicht davon abhalten einen Blick auf das Thema LGBT in Videospielen zu werfen.

In den letzten Jahren trauen sich nämlich immer mehr Entwickler queere Charaktere in ihre Spiele zu integrieren. Trotzdem werden immer wieder dieselben Kommentare zum Thema Repräsentation abgelassen: „Warum muss das sein?“, „Ich will nicht, dass es mir aufgezwungen wird.“, etc. Wenn ihr Antworten auf diese Fragen wollt, lest gerne unseren Artikel zum Thema „Queer Gaming: Die häufigsten Vorurteile - und warum sie Quatsch sind“.

Von Entwicklern wird die Thematik heute meist mit dem nötigen Respekt behandelt, doch das war noch nicht immer so. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch deswegen, welche Beispiele für homosexuelle und trans Charaktere in Videospielen besonders gut gelungen sind und für welche tief in der Klischee-Kiste gegraben wurde:

Kennt ihr selbst noch Beispiele für besonders gute oder missratene LGBT-Charaktere in Videospielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare bei Facebook und denkt bitte an einen respektvollen Umgang miteinander.