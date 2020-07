CoD: Warzone - Community feiert tragische Männerfreundschaft

In einem Battle Royale wie Call of Duty: Warzone ist es nicht so einfach, einen Freund zu finden. Ein Reddit-Nutzer schafft es zunächst trotzdem. Das Schicksal macht ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung.

In Call of Duty: Warzone kämpft jeder für sich selbst. Ein mutiger Reddit-Nutzer versucht trotzdem einen Verbündeten zu gewinnen. Die Freundschaft endet jedoch dramatisch.

Zum Start der Runde lässt sich der Spieler "LetsGoGayTogether" wie gewohnt von seinem Fallschirm auf das Schlachtfeld tragen. Während des Flugs trifft er jedoch einen anderen Soldaten. Für eine Weile haben die beiden Kämpfer einen vertrauten Moment miteinander. Selbst als auf sie geschossen wird, weichen sie nicht von der Seite des anderen.

Das Leben in einem Battle Royale ist jedoch kurz und grausam. Als die beiden Freunde den Boden fast erreicht haben, kommt es zu einer Tragödie:

Auf den letzten Metern lässt sich die Trauer von "LetsGoGayTogether" deutlich erkennen. Ohne sich zu bewegen gleitet er langsam auf das jetzt deutlich einsamere Schlachtfeld herab. Immer noch eine bessere Liebesgeschichte als Twilight.

Der Post hat auf Reddit inzwischen mehr als 12.000 Upvotes erhalten. In den Kommentaren wird vor allem das plötzliche und brutale Ende der Männerfreundschaft gefeiert. "jogdenpr" schreibt, er habe erwartet, dass der zweite Spieler ihn sofort erschießt, nachdem sie gelandet sind. Stattdessen wurde er positiv überrascht.

Ein Spieler in Call of Duty: Modern Warfare sucht einen Freund. Leider hat ein vorbeifliegender Helikopter etwas dagegen einzuwenden. Was sagt ihr zu dem Video? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.