Switch vs. PS4: US-Verkäufe zeigen klaren Favoriten

Wer kann mehr Konsolen verkaufen? Die Nintendo Switch oder die PlayStation 4. Aktuelle Verkaufszahlen aus den USA zeigen nun, dass aus dem langen Kampf nun ein Sieger hervorgehen könnte.

Im Duell zwischen PS4 und Switch zeichnet sich ein Sieger ab. Bildquelle: Getty Images/vectorplusb

Nintendo Switch und Playstation 4 liefern sich ein enges Rennen

In einem Bericht von VGCharts werden die Verkaufszahlen der Nintendo Swich mit denen der PlayStation 4 verglichen. Die Ergebnisse des vergangen Monats sprechen nun eine klare Sprache.

Die Nintendo Switch liegt laut den Verkaufszahlen im Juni 2020 aktuell vor der PS4 und scheint diesen Vorsprung nur noch weiter auszubauen. Zuvor überholten sich die Konsolen regelmäßig auf ihrem Rennen.

Quelle: VGCharts

Die Helix-Form der Graphen kommt dabei von den unterschiedlichen Veröffentlichungsdaten der Konsolen. Während die PS4 am 15. November 2013 erschien, kam die Switch erst am 3. März 2017 auf den Markt. In der Statistik werden die Verkaufszahlen anhand der Monate seit dem Release der Konsole gemessen. Das Weihnachtsgeschäft sorgt dafür, dass manchmal die PS4 und manchmal die Switch an der Spitze ist.

Nun scheint die Switch jedoch aus dem Rhythmus auszubrechen. In ihren ersten 40 Lebensmonaten gingen 20.52 Millionen Exemplare der Nintendo-Konsole über die Ladentheke, während die PS4 in der selben Zeitspanne nur auf 18.27 Millionen Verkäufe kam.

Quelle: VGCharts

Insgesamt ist die PS4 seit etwa 80 Monaten auf dem US-Markt und hat 33.64 Millionen Exemplare verkauft. Der Switch fehlen "nur noch" 13.12 Millionen Verkäufe, um aufzuholen. Die Coronavirus-Pandemie führte zusammen mit dem Erfolg der Switch sogar zu Lieferengpässen, weswegen die Konsole zeitweise nur zu hohen Preisen zu bekommen war.

Inzwischen haben sich die Preise jedoch wieder weitestgehend eingependelt. Auf Amazon findet ihr sowohl die Nintendo Switch, als auch die PlayStation 4.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Die Nintendo Switch könnte schon bald mehr Konsolen verkauft haben, als die PlayStation 4. Besitzt ihr eine der beiden Konsolen oder überlegt euch eine zu kaufen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf Facebook.