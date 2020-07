Die Online-Ableger der erfolgreichen Rockstar-Reihen Grand Theft Auto und Red Dead Redemption erfreuen sich großer Beliebtheit und ständig wachsender Spielerzahlen. Damit das auch weiterhin so bleibt, hat Rockstar für die beiden Spiele große Updates angekündigt.

Die letzten großen Updates von GTA Online und Read Dead Online liegen bereits eine Weile zurück. Da die Spielerzahlen bei beiden stetig wachsen und sich Rockstar Games bewusst ist, dass die Community hungrig auf neuen Content ist, sollen die zwei Spiele in kürze aufregende neue Updates erhalten.

Das "Red Dead Online"-Update soll bereits morgen, am 28. Juli erscheinen und einiges an frischen Wind in den staubigen Wilden Westen bringen. So soll es eine neue Grenzverfolgung geben, die euch an den neuen Beruf des Trappers heranführt. Außerdem sollen euch auch ein neuer Outlaw-Pass sowie zahlreiche von der Community gewünschte Features erwarten.

GTA Online soll sogar zwei große Updates spendiert bekommen. Mit dem ersten Update, das noch diesen Sommer erscheinen soll, sollen die bisher bekannten Spielmodi neuen Content erhalten. Das zweite Update soll zu einem späteren Zeitpunkt dieses Jahres erscheinen, doch es scheint als würde sich das Warten lohnen. Rockstar spricht vom größten „GTA Online“-Update überhaupt, das nicht nur neue Heists, sondern auch noch einen ganz neuen Schauplatz mit sich bringen soll.

Neben den Ankündigungen für die Updates weist Rockstar Games auch daraufhin, stets ein offenes Ohr für das Feedback der Community zu haben. So wurden schon in vorherigen Updates der beiden Spiele Wünsche und Anregungen der Community umgesetzt. Dies soll auch weiterhin geschehen. Habt ihr also Ideen, wie GTA Online oder Red Dead Online zu noch besseren Spielen werden könnten, übermittelt Rockstar Games eure Ideen über die Feedback-Seiten der zwei Spiele.

Freut ihr euch schon darauf oder lässt euch das eher kalt? Was würdet ihr euch für GTA Online Red Dead Online wünschen?