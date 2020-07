PS5 in Schwarz und Weiß? Pfff ... Kann ja jeder! Für die etwas betuchtere Klientel bietet ein britischer Luxusartikelhersteller eine Konsole in Gold an. Und wir meinen nicht bloß die Farbe, nein, sondern das Edelmetall.

Ihr wisst nicht wohin mit all eurem Geld? Wie wäre es mit einer PS5 aus echtem Gold?

PS5: Wer hat soviel Pinke-pinke, wer hat so viel Geld?

Das englische Luxus-Unternehmen Truly Exquisite ist dafür bekannt, Produkte, die für den normalen Verbraucher sowieso schon teuer sind, mit Luxusmaterialien zu veredeln und somit deren Preise noch weiter zu steigern. Auf der Firmenseite findet ihr vergoldete Smartphones und Smartwatches, aber auch Sneaker und elektrische Kinderautos, die von Swarovski-Kristallen übersäht sind.

Auf der Seite von Truly Exquisite werden nun auch verschiedene Farbvarianten der PlayStation 5 zur Vorbestellung angeboten. Die Farbe entscheidet dabei auch das Material, aus dem das Case der Konsole sein wird. Ihr habt die Wahl zwischen 24-karätigem Gold, 18-karätigem Roségold und Platin. Für die verschiedenen Varianten sind zwar noch keine Preise angegeben, doch werft ihr einen Blick auf die anderen Produkte, die auf der Seite angeboten werden, könnt ihr davon ausgehen, dass die Preise für eine solche PS5 horrend sein werden.

So liegt auf der Website von Truly Exquisite der Preis für ein Samsung Galaxy S20 in der Luxury Plated Lion Edition zwischen 3.850 Euro und 5.270 Euro. Für die Platin-Ausführung der Apple Watch Series 5 werden zwischen 2.530 Euro und 2.585 Euro fällig.

Wollt ihr trotzdem gerne eine PS5 aus Gold, Roségold oder Platin, könnt ihr euch diese hier vorbestellen. Habt ihr nicht so viel Geld übrig oder bevorzugt doch eher das offizielle Design, solltet ihr eure Vorbestellung lieber auf Amazon platzieren. Preis ist zwar auch hier noch keiner angegeben, er wird aber wohl deutlich unter den Produkten von Truly Exquiste liegen.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Die PlayStation 5 in Schwarz und Weiß gefällt vielleicht nicht jedem Sony-Fan. Ob aber eine Konsole in Gold wirklich das Gelbe vom Ei ist, ist fraglich. Wollt ihr allerdings eine PS5 und wisst sowieso nicht wohin mit all eurem Geld, dann ist die Luxus-Konsole sicher einen Blick für euch wert.