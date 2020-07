"Zeitverschwendung": Podcast-Star Joe Rogan verteufelt Videospiele

Der prominente Moderator, Comedian und UFC-Kommentator Joe Rogan hat in seinem Podcast ein hartes Urteil über Gaming gefällt - was zu empörten Reaktionen aus der Branche geführt hat.

Joe Rogan ist kein Fan von Videospielen.

In seinem Podcast "The Joe Rogan Experience" hat Gastgeber Joe Rogan in gewohnt unzensierter Manier seine Meinung über Videospiele kundgetan. Seine Haltung hat dabei einige kritische Stimmen hervorgerufen – unter anderem meldete sich Streamer und E-Sportler Ninja zu Wort.

Joe Rogan hatte in Folge 1514 seines Podcasts den CEO des Extremsport-Events Death Race, Joe De Sena, zu Gast. Im Zuge ihrer Unterhaltung erklärte Rogan, dass Videospiele ein "echtes Problem" seien. Laut Rogan machen Games zwar "verdammt viel Spaß", doch genau darin liege die Gefahr. Er bestätigte seinen Gast darin, dass sie zu Abhängigkeiten führen könnten, den Spielern jedoch keinerlei praktischen Nutzen bieten würden.

Rogan verglich Gaming daraufhin mit Jiu-Jitsu und sagte, dass eine Leidenschaft dafür zu echten beruflichen Möglichkeiten führen könnte, während beim Gaming die Gefahr bestünde, nach drei Jahren immer noch dieselbe Person zu sein und seine Zeit verschwendet zu haben.

Von dort führte die Konversation hin zum E-Sports-Bereich und Rogan betonte, dass professionelle Gamer für eine erfolgreiche Karriere äußerst anpassungsfähig und talentiert in mehreren Spielen sein müssten.

Ihr könnt euch Rogans Meinung zum Gaming hier im Video ab Minute 45 anhören:

In einer früheren Folge seines Podcasts hatte Joe Rogan seine eigene schwierige Beziehung zu Videospielen bereits dargelegt. Er hatte darüber gesprochen, wie er eine Abhängigkeit entwickelte, die ihn sogar physisch beeinträchtigte. Von daher ist es nachzuvollziehen, dass seine persönliche Sicht auf die Gaming-Industrie eher negativ gefärbt ist.

