The Witcher ohne Geralt: Netflix kündigt Spin-Off an

Netflix kündigt Spin-Off-Serie zu The Witcher an

Funktioniert eine "The Witcher"-Serie ohne den weißhaarigen Hexer Geralt? Netflix will es herausfinden und kündigt auf Twitter die Prequel-Serie "Blood Origin" an.

Das Spin-Off soll 1200 Jahre vor der Geburt des Protagonisten aus The Witcher 3: Wild Hunt spielen. Thema ist die Verschmelzung der Welten von Monstern, Menschen und Elfen sowie die Erschaffung des ersten Hexers. Geplant sind sechs Folgen, die von Declan de Barra und Lauren Schmidt Hissrich produziert werden. Das Team arbeitete bereits an der ersten Staffel von Geralts Abenteuer.

Ever wondered how the first Witcher came to be?



Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part, live action The Witcher spinoff series, set in the 1200 years prior to its story. Brought to you by Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich. https://t.co/He0LIILHbv — The Witcher (@witchernetflix) July 27, 2020

Es geht um den Fall der Elfen

Gegenüber Forbes erklärt Barra, welche Geschichte er mit der Spin-Off-Serie erzählen will:

"Ich war schon immer fasziniert vom Aufstieg und dem Fall von Zivilisationen, wie Wissenschaft, Entdeckungen und Kultur florieren, kurz bevor sie untergehen. Große Mengen an Wissen gehen in einer kurzen Zeit für immer verloren, oft noch verstärkt von Kolonisation und Umschreibung der Geschichte. Es bleiben nur Fragmente zurück. The Witcher: Blood Origins wird die Geschichte der Elfen-Zivilisation vor ihrem Fall erzählen und vor allem die vergessene Geschichte des ersten Hexers enthüllen."

Netflix scheint sich mit The Witcher: Blood Origins einiges vorzunehmen. Neben Geralts persönlicher Geschichte wird dabei die Welt um einige neue Elemente erweitert. Vor allem der Fokus auf die Welt der Elfen klingt interessant.

Auch die Videospiele in der Fantasy-Welt werden weitergeführt. CD Projekt Red kündigte bereits an, nach der Fertigstellung von Cyberpunk 2077 mit der Entwicklung eines neuen Hexer-Spiels zu starten.

