Ehemaliges Xbox-Exklusivspiel scheint endlich auf der PS4 zu landen

Ein einzigartiges Shoot-'em-up soll nun nach Jahren endlich auch für die PS4 erscheinen. Mehreren Hinweisen zufolge wird dies heute noch angekündigt – samt neuer Informationen zum lang herbeigesehnten DLC.

Ein beliebtes Spiel schafft es nach Jahren wohl bald auf die PS4.

Es sieht ganz danach aus als könnte eines der stylishsten Shoot-'em-ups der letzten Jahre endlich auch auf der PS4 erscheinen. Cuphead konnten bisher nämlich nur Besitzer einer Xbox One, Nintendo Switch oder PC spielen – doch nun gibt es plötzlich Hinweise auf eine baldige Portierung für die PlayStation 4. „PS4“-Besitzer stießen nämlich kürzlich auf der Suche nach neuen Spielen auf ein „Cuphead“-Icon, als sie den PSN-Store durchstöberten.

Unter der Kategorie für neue Spiele wird so seit gestern das hübsch animierte Indie-Spiel aufgelistet und lässt Fans auf eine baldige Veröffentlichung hoffen. Bis jetzt kann man Cuphead dort nämlich noch nicht kaufen oder herunterladen.

Bemerkt hat es zuerst Twitter-User Wario64:

Cuphead may be coming to PS4, it's appearing on international PSN stores right now but game listing doesn't load yet pic.twitter.com/ME7oRLkSEM

Und die Vermutungen scheinen sich zu bestätigen. Als der Tweet anfing Wellen zu schlagen, meldete sich nämlich schnell der Moderator der The Game Awards, Geoff Keighley, zu Wort um etwas Interessantes anzukündigen. So soll es beim Summer Game Fest heute um 16:45 Uhr ein Update von einem beliebten Indie-Entwicklerstudio geben.

Tomorrow at 11 am ET / 8 am PT join me for a special update from one of our favorite indie game studios #SummerGameFest https://t.co/8kxoK3c89L