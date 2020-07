Xbox Series X: Neuer Controller könnte schon vor Konsolen-Release erhältlich sein

Nach dem "Xbox Showcase Games"-Event freuen sich Fans darauf, Ende des Jahres endlich die neue Microsoft-Konsole auszuprobieren. Den neuen "Xbox Series X"-Controller könnt ihr aber möglicherweise schon vorher in den Händen halten.

Erscheint der "Xbox Series X"-Controller schon vor der Konsole?

Die neue Xbox-Konsole wird mit einem überarbeiteten Controller erscheinen. Zwar müsst ihr noch bis November auf den Release der Konsole warten, doch der Controller könnte schon früher den Weg in euer Wohnzimmer finden.

Jez Corden, Senior Editor der Website Windows Central, hat auf Twitter gepostet, dass Microsoft daran arbeite, die brandneuen "Xbox Series X"-Controller bereits vor der Konsole in die Läden zu bringen. Er antwortete damit auf einen anderen Tweet, in dem ein Beta-Tester einen weißen "Xbox Series X"-Controller präsentiert hatte.

We've seen some evidence Microsoft may begin shipping the new controllers before the console comes out.