PSP-Spieler aufgepasst: Handheld könnte explodieren

Auf Twitter tauchen aktuell beunruhigende Nachrichten über die PlayStation Portable auf. Für Sonys Handheld-Konsole besteht demnach Explosionsgefahr. Hier erfahrt ihr, worauf ihr bei eurer PSP achten solltet.

Prüft den Akku eurer PlayStation Portable!

Spieler mit einer PlayStation Portable sollten den Akku ihres Handheld überprüfen. Einige Twitter-Nutzer berichten aktuell, dass sich die Akkus aufblähen und das Gehäuse zerbricht. Im Extremfall kann er sogar auslaufen.

Auch wenn bei defekten Akkus oft von Explosionen berichtet wird, scheint die PSP bisher glimpflich davon gekommen zu sein. Trotzdem ist mit den Lithium-Batterien nicht zu spaßen. Solltet ihr sie weiter benutzen oder auch einfach nur zuhause herumliegen lassen, besteht die Gefahr, dass ein Brand ausbricht. Wenn ihr noch eine alte PSP im Schrank liegen habt, schadet es bestimmt nicht, den Akku zu untersuchen.

Von außen lässt sich der Schaden gar nicht so leicht erkennen:

If you have a PSP go check and see if your battery is popped... mine totally was. Thankfully it was not leaking so the PSP is fine pic.twitter.com/1QIqZYYZtJ