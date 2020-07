Viele Fans betrachten Hideo Kojima – den Schöpfer der „Metal Gear“-Reihe und Death Stranding - als Genie oder meisterhaften Künstler. Andere wiederum können den Hype um seine Person allerdings nicht nachvollziehen. Solltet ihr schon immer das Bedürfnis gehabt haben, einen Einblick in seine Gedanken zu erhalten, habt ihr nun die Chance dazu. Denn Kojima beantwortet auf Twitter die Fragen der Fans.

Hideo Kojima: Der Spieleentwickler will den Fans ihre Fragen beantworten.

Der Spieleentwickler Hideo Kojima konnte in den letzten Jahrzenten eine wahre Legende um seine Person aufbauen. Er ist nicht nur der Schöpfer der „Metal Gear“-Reihe, auch das hochgelobte und umstrittene Death Stranding stammt von ihm. Beinahe hätte es von Hideo Kojima auch einen neuen „Silent Hill“-Teil gegeben. Der Playable Teaser fand bei den Fans großen Anklang, doch das Projekt wurde vorerst eingestellt.

Mit seinen Spielen stößt Hideo Kojima bei seinen Fans auf große Bewunderung. Manche sehen in ihm sogar einen Propheten, da sie meinen Parallelen zwischen dem „Death Stranding“-Szenario und der Weltsituation während der Corona-Pandemie zu erkennen. Es gibt aber auch Stimmen, die dem Spieleentwickler weniger wohlgesonnen sind, die Death Stranding als „Müll“ und Kojima als arrogant bezeichnen.

Egal auf welcher Seite ihr steht, wenn euch ein Einblick in Hideo Kojimas Gedankenwelt interessiert, dann schaut auf seinem Twitter-Channel vorbei. Dort hat Kojima nämlich eine Kampagne namens „Hideo’s Musings“ gestartet, in der er die meistgestellten Fragen seiner Fans beantworten möchte. Im Eröffnungspost beantwortet der Spieleentwickler – der eigentlich Regisseur werden wollte – die Frage: „Welche Regisseure und Schauspieler interessieren dich derzeit besonders?"

"Hideo's Musings"

Get a glimpse inside Hideo’s inner thoughts with a dose of #HideoMusings, coming to you...daily? It’s in your hands. -Aki#HideoKojima#DeathStranding #DeathStrandingPC



Steam https://t.co/cVSKwHo3jh

Epic Games https://t.co/9QONAGlZHr pic.twitter.com/NXdx6l8zCU