Steam-Chef meint "Xbox Series X ist besser als PS5"

Der Valve – und Steam-Mitbegründer Gabe Newell äußert sich in einem Interview über die anstehende Konsolengeneration. Seine Unterstützung der Xbox Series X entfacht erneut den Streit darüber, welche kommende Konsole die bessere sei.

Steam-Chef Gabe Newell spricht sich klar für Xbox Series X aus.

Gabe Newell entfacht den Konsolen-Krieg erneut

In einem typisch Gabe Newell selbstbewussten Ton verkündet der Mitbegründer vom Entwicklerstudio Valve und der Spielplattform Steam, dass die Xbox Series X besser sei als die PlayStation 5. In einem Interview mit The Project NZ redet Newell zuerst ein wenig über seinen Urlaub in New Zealand und die Probleme mit Virtual Reality. Doch dann stellt ein Interviewer die Frage nach der besseren Next-Gen-Konsole: Xbox Series X oder PlayStation 5?

Ohne mit der Wimper zu zucken beantwortet der kontroverse Geschäftsmann die Frage „Welche Konsole ist besser?“ mit „Xbox.“. Auf die Frage nach dem „Wieso?“ erwidert dieser mit einem Lachen einfach „Weil sie es ist.“ und wiederholt, wenn er sich entscheiden müsste, würde er eine Xbox wählen.

Den kurzen Austausch über die Next-Gen-Konsolen, könnt ihr euch hier ab Minute 3 ansehen:

Obwohl Newells Statement lediglich auf seiner eigenen Meinung basiert, fangen Fans beider Lager auf ein neues an darüber zu diskutieren, weshalb die Xbox Series X eben die bessere oder schlechtere Konsole der nächsten Generation sein könnte. Einige unterstützen Newells Aussage und verteidigen die Xbox SX mit ihren technischen Fähigkeiten.

Das andere Lager argumentiert unter anderem mit bisherigen Bildern gegen die vermeintliche Überlegenheit der Konsole. Vor allem die allgemein als negativ aufgefasste Grafik der „Halo Infinite“-Demo wird hier öfter aufgegriffen. Aber auch die Tatsache, dass man „Xbox SX“-Spiele wahrscheinlich eh früher oder später auf dem PC spielen kann, hält einige Spieler angeblich vom Kauf der Microsoft-Konsole ab.

Welcher Publisher wärt ihr?

Seid ihr dem Konsolenkrieg schon lange überdrüssig oder vertretet ihr eine klare Position? Welche der beiden Next-Gen-Konsolen werdet ihr euch eher zulegen: PS5 oder Xbox Series X? Schreibt es uns in die Kommentare bei Facebook, denkt aber bitte an einen respektvollen Umgang miteinander.