Zwar lädt das Wetter gerade nicht dazu ein, euch hinter Controller beziehungsweise Maus und Tastatur zu klemmen, aber hey: Der nächste Regentag kommt bestimmt! Damit ihr gut darauf vorbereitet seid, schaut euch mal an, was diese Woche erscheint.

Skater XL: Bekommt Tony Hawk endlich Konkurrenz?

Destroy All Humans! | 28. Juli

PC / PS4 / Xbox One

Nach gut 15 Jahren meldet sich Crypto-137 zurück: THQ Nordic und Black Forest Games veröffentlichen ein Remake von Destroy All Humans!, welches vor allem optisch komplett überarbeitet wurde. So schön wie im Remake hat die Auseinandersetzung zwischen Aliens und Menschen noch nie ausgesehen. Darüber hinaus wird es ein paar Änderungen an der Spielmechanik geben. Unter anderem soll Protagonist Crypto-137 um einiges mobiler sein und verfügt jetzt über Telekinese-Fähigkeiten.

Inhaltlich bleibt im Release des Remakes alles beim Alten. Als Alien Crypto-137 begebt ihr euch auf die Erde und versucht, den Menschen ihre DNS abzunehmen. Das funktioniert bekanntlich nicht ohne Gegenwehr, aber als Alien verfügt Crypto-137 über mächtige Waffen und Fähigkeiten. Am Humor des Spiels soll sich derweil nichts im Vergleich zum originalen Destroy All Humans! geändert haben.

Skater XL | 28. Juli

PC / PS4 / Xbox One

Skate 4 lässt sich jede Menge Zeit und Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ist ebenfalls noch nicht veröffentlicht. Wer trotzdem schon Lust auf Tricks mit dem Skateboard hat, darf sich über Skater XL freuen. Die Skateboard-Simulation befindet sich seit Ende 2018 im Early Access bei Steam und findet nun den Weg zum Release für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Eine Switch-Umsetzung soll später folgen.

Die größte Stärke von Skater XL ist laut den Entwicklern die völlige Freiheit. Als Spieler kontrolliert ihr mithilfe des Controllers die Füße und Bewegungen des Skaters und habt damit direkten Einfluss auf das Skateboard. Wie ihr das am Ende nutzt, liegt ganz bei euch und in welchem Skater-Park ihr euch aufhaltet.

Othercide | 28. Juli

PC / PS4 / Xbox One

Im Taktik-Rollenspiel Othercide steht mal wieder die Menschheit vor dem Abgrund. Lediglich die Töchter, Echos der größten Kriegerin aller Zeiten, können den drohenden Untergang abwehren. Als Spieler müsst ihr eine Armee von Töchtern in den Kampf führen, drastische Entscheidungen treffen und eine strategische Denkweise an den Tag legen. Aber selbst wenn ihr mal eine Niederlage erlebt, bedeutet das noch nicht das Ende. Stattdessen könnt ihr anschließend mit einer geschwächten Armee erneut antreten und die Schmach von euch streifen.

Othercide entsteht beim französischen Entwickler Lightbulb Crew, der sich vor allem für einen optisch auffälligen Stil entschieden hat. Das Taktik-Rollenspiel ist in den Kontrastfarben schwarz und weiß mit roten Akzenten gehalten. Vorerst erscheint Othercide nur für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Ein Release für die Nintendo Switch ist jedoch geplant.

Maid of Sker | 28. Juli

PC / PS4 / Xbox One

Ein walisisches Hotel im Jahr 1898 und ihr seid mittendrin: In Maid of Sker wartet auf euch Survival-Horror aus der Ego-Perspektive. Nach und nach könnt ihr im Spiel das namensgebende Hotel Sker erkunden, allerdings müsst ihr eure Zeit gut nutzen. Je nachdem wie ihr voranschreitet, soll das Abenteuer auf unterschiedliche Art und Weise enden. Zudem könnt ihr euch nicht gegen den Horror wehren, denn Waffen gibt es nicht.

Die Geschichte von Maid of Sker ist inspiriert von Elisabeth Williams, einer Frau aus Wales, die um 1800 gelebt hat. Sie wurde von ihrem Vater eingesperrt und ist anschließend an einem gebrochenen Herzen gestorben. Maid of Sker erscheint zuerst für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Der Release für die Nintendo Switch soll im Oktober folgen.

Hellpoint | 30. Juli

PC / PS4 / Xbox One / Switch

In Hellpoint wacht ihr auf einer heruntergekommenen Raumstation auf, die seit kurzer Zeit um ein Schwarzes Loch kreist. Das hat Konsequenzen: Quantenphysik trifft hier auf kosmische Götter und vergangene Weltraum-Zivilisationen. Als Überlebender der Raumstation müsst ihr euch nun in klassischer Souls-Manier durch Feinde und Bosse kämpfen, um zu erfahren, was genau passiert ist. Wahlweise alleine oder im Koop-Modus.

Eigentlich hätte der Release von Hellpoint schon im April erfolgen sollen. Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie hat Publisher tinyBuild jedoch den Termin um drei Monate nach hinten verschoben. Nun soll aber alles für Hellpoint auf den angegebenen Plattformen klappen.

Fairy Tail | 30. Juli

PC / PS4 / Switch

In der Videospielumsetzung des Animes und Mangas Fairy Tail schlüpft ihr in die Rolle von Magiern aus verschiedenen Gilden und versucht, die Nummer 1 in Fiore zu werden. Dabei dreht sich natürlich vieles um Kämpfe, bei denen bis zu fünf Magier gleichzeitig zum Einsatz kommen. Die Angriffe orientieren sich an der Vorlage und sollten Serienkennern sofort ins Auge fallen. Ebenso dürfen bekannte Charaktere keineswegs fehlen.

Der Anime Fairy Tail bekommt eine Videospiel-Umsetzung:

Fairy Tail ist das erste Videospiel zur gleichnamigen Anime-Vorlage, welches hierzulande erscheint und entsteht unter anderem unter der Aufsicht des Autors Hiro Mashima. Der Release ist für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch geplant. Pläne für eine Umsetzung für die Xbox One existieren bisher nicht.

Mit einem Alien die Menschheit ärgern, eine Anime-Vorlage nachspielen, bei Bossen verzweifelt sterben oder mit dem Skateboard die kühnsten Tricks wagen: Auf welches Spiel fällt in dieser Woche eure Wahl?