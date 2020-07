Amazon Prime Day 2020: Alle bekannten Infos zum Shopping-Event des Jahres

Der Amazon Prime Day ist seit 2015 eines der größten Shopping-Events des Jahres. Auch für Gamer werden beim Amazon Prime Day 2020 zweifellos wieder viele attraktive Angebote mit dabei sein. Wir halten euch über das Schnäppchen-Fest auf dem Laufenden.

Der Amazon Prime Day 2020 wird einer der Shopping-Höhepunkte des Jahres.

• Wann findet der Amazon Prime Day 2020 statt: Amazon hat noch keinen offiziellen Termin für den Prime Day 2020 in Deutschland bekannt gegeben. Viele gehen aber davon aus, dass der Termin voraussichtlich zwischen Ende August und Oktober stattfinden wird.

• Wie lange dauert der Amazon Prime Day 2020: Der Amazon Prime Day 2019 dauerte insgesamt 48 Stunden. Auch 2020 wird die Aktion voraussichtlich zwei Tage lang verfügbar sein.



Wie jedes Jahr wird auch 2020 voraussichtlich wieder ein Amazon Prime Day stattfinden, bei dem zahlreiche Gaming-Produkte zu stark reduzierten Preisen angeboten werden. Seit 2015 findet das Schnäppchen-Festival alljährlich statt – normalerweise mitten im Juli, doch wegen der Corona-Pandemie musste der Termin dieses Jahr verschoben werden.

Amazon Prime Day 2020: Wann findet das Event statt?

Bisher wurde noch kein Termin für den deutschen Amazon Prime Day 2020 bestätigt. Allerdings hat Amazon angekündigt, dass der Prime Day in Indien am 6. und 7. August stattfinden wird. Daraus kann jedoch leider noch nicht exakt abgeleitet werden, wann der Prime Day in Deutschland stattfinden wird.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Ereignis voraussichtlich nicht vor Ende August stattfinden wird, da Amazon den Prime Day nicht ohne einen gewissen Vorlauf starten wird. Dazu passen Berichte, die den Prime Day dieses Jahr im Herbst verorten. Zunächst wurde mit einem Termin im September gerechnet. In einer geleakten E-Mail von Amazon an nordamerikanische Händler wurde allerdings der 5. Oktober 2020 genannt. Dieser Termin scheint zwar ein Platzhalter-Datum zu sein, kann damit aber zumindest zur groben Einordnung des Datums genutzt werden. Damit würde der Prime Day 2020 nur etwa anderthalb Monate vor dem Black Friday stattfinden, der dieses Jahr auf den 27. November fällt.

Natürlich hängt der Termin des Prime Days 2020 auch weiterhin mit der Entwicklung der Corona-Situation zusammen. Aus diesem Grund, und weil Amazon bisher keine offiziellen Stellungnahme abgegeben hat, ist es schwierig, diesbezüglich eine zuverlässige Prognose zu treffen.

Amazon Prime Day 2020: Wie funktioniert das Event?

Um von den Angeboten beim Prime Day profitieren zu können, müsst ihr eine "Amazon Prime"-Mitgliedschaft besitzen. Dabei könnt ihr zwischen einer flexiblen monatlich Mitgliedschaft für 7,99 Euro pro Monat oder einer Jahres-Mitgliedschaft für 69,99 Euro wählen.

Für alle Neukunden bietet Amazon außerdem sogar einen Gratis-Monat der Prime-Mitgliedschaft an. Damit könnt ihr den Service 30 Tage lang kostenlos ausprobieren.

Während des Prime Days gibt es in der Regel sowohl Deals, die für die gesamte Dauer der Aktion gelten, als auch zeitlich begrenzte Blitzangebote, bei denen ihr schnell zuschlagen müsst. Wir werden euch zum Amazon Prime Day über die besten Gaming-Deals natürlich immer auf dem neuesten Stand halten.

Amazon Prime Day: Welche Gaming-Deals sind zu erwarten?

Wie jedes Jahr ist am Amazon Prime Day 2020 mit spektakulären Deals zu rechnen – oft findet ihr dabei sogar bessere Angebote als während der "Black Friday"-Woche. Welche Angebote genau dabei sein werden, ist aktuell leider noch nicht bekannt, da die Deals nicht im Voraus angekündigt werden.

Angesichts der vergangenen Prime Days könnt ihr euch allerdings auf eine breitgefächerte Auswahl an Gaming-Schnäppchen freuen: Das Event hat in der Vergangenheit meistens Angebote zu Spielen, Konsolen, Fernsehern, Monitoren, Laptops und jeder Menge Gaming-Zubehör beinhaltet. Worauf ihr euch voraussichtlich ebenfalls freuen könnt, sind die Amazon-Produkte – von den "Fire"-TV-Sticks und -Tablets über die Echo-Geräte werden gewöhnlich alle Amazon-Produkte stark reduziert.

Sobald der Termin für den Amazon Prime Day feststeht, werden wir euch selbstverständlich in diesem Artikel darüber informieren. Ihr könnt gerne auch auf unserer Facebook-Seite vorbeischauen, um immer über die besten Gaming-Deals auf dem Laufenden zu bleiben!