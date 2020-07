The Witcher 3: So erkundet ein Spieler auf dem Laufband die Welt

Controller und Tastatur adé: Ein Spieler erkundet die Welt von The Witcher 3 mithilfe eines Laufbands. Die Umsetzung ist jedoch keineswegs günstig.

Schöne, satte Farben: Die Umgebung im DLC Blood and Wine für The Witcher 3 lädt zum Ausruhen ein.

Die Welt von The Witcher 3: Wild Hunt ist groß und lädt gerne zum Erkunden ein. Stellt euch aber einmal vor, ihr hättet jeden Meter selbst laufen müssen und nicht einfach nur den Analogstick auf dem Controller nach vorne gedrückt. Aus dem unterhaltsamen Ausflug wird auf einmal ein straffer Marathon, der einen ganz schön ins Schwitzen bringen könnte. Der Reddit-Nutzer pird_berson22 hat das so in etwa umgesetzt.

The Witcher 3 mit dem Laufband erkunden

Der Fan hat sich dazu entschieden, die Spielwelt Toussaint aus der DLC-Erweiterung The Witcher 3: Blood and Wine mithilfe seines Laufbands zu erkunden. In einem kurzen Video auf Reddit stellt er die Umsetzung vor, die durchaus beeindruckend ist.

Anders, als es vielleicht zu erwarten ist, läuft das Rollenspiel von CD Projekt Red auf dem Laufband und nicht etwa via Modifikation auf einem PC. Hier versteckt sich zugleich der Clou der Umsetzung, denn wirklich spielbar ist The Witcher 3 in dieser Art und Weise nicht. Stattdessen hat der Nutzer einen anderen Weg eingeschlagen.

Bei den Spielszenen handelt es sich lediglich um zuvor getätige Aufnahmen, die auf dem etwa 8.000 Euro teuren Laufband inklusive passender Geländesteigungen wiedergegeben werden. Die Laufgeschwindigkeit kann zudem angepasst werden, wodurch ebenfalls die Wiedergabegeschwindigkeit zunimmt. Theoretisch, so der Reddit-Nutzer, sind damit auch Erkundungen in GTA 5 oder Fallout 3 möglich.

Der ultimative "The Witcher"-Test

Auf Kämpfe oder auf Pausen in der Taverne müsst ihr in dieser Form verzichten. Dafür aber könnt ihr die fantasiereiche Welt von The Witcher 3 durchaus mal anders erkunden und erfahrt hautnah, dass das Leben als Hexer echt anstrengend ist.