Survival-Spiel von Fallout-Entwickler ist auf Steam und Twitch ein Hit

Wer schon immer einmal "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft" nachspielen wollte, wird nun endlich fündig. Ein neues Survival-Game erfreut sich auf Steam großer Beliebtheit und ist auch auf Twitch ein Hit.

Für dieses Spiel solltet ihr besser keine Angst vor Insekten haben.

Mini-Survival-Spiel wird Erfolg auf Steam und Twitch

In Grounded werdet ihr auf die Größe einer Ameise geschrumpft. In dieser neuen Form warten plötzlich zahlreiche neuen Gefahren auf euch. Obwohl Obsidian Entertainment eher für Spiele wie The Outer Worlds oder Fallout: New Vegas bekannt ist, ist das Survival-Spiel ein großer Erfolg.

Auf Steam schafft es das Early Access-Spiel trotz des stolzen Preises von 30 Euro an die Spitze der Charts. Statistiken auf SteamDB zeigen zudem, dass es in den letzten 24 Stunden mehr als 11.000 Spieler fesseln konnte, mit einem Höchststand von mehr als 12.000 Überlebenskünstlern. Die Verkaufszahlen sind besonders beachtlich, da das Spiel kostenlos im Xbox Game Pass enthalten ist.

Auch die Reviews auf Steam fallen größtenteils positiv aus. So seien die meisten Mechaniken ausgereift und würden gut funktionieren. Neben den Monster, die auf aufressen wollen, gibt es zudem kaum Bugs. Auch die ansehnliche Comic-Grafik wird gelobt. Auf der anderen Seite sei die Story des Spiels extrem kurz und könne bereits in unter einer Stunde abgeschlossen werden.

Auf Twitch wird der Miniatur-Überlebenskampf ebenfalls gut angenommen. Aktuell schauen rund 23.000 Zuschauer den Streamern beim Kampf gegen ein riesiges Insekt zu. Keine schlechte Leistung für ein brandneues Spiel.

Wenn ihr gerne Survival-Games spielt, haben wir hier noch ein paar Empfehlungen auf der PS4 für euch (Preise und Verfügbarkeit zum Zeitpunkt des Entstehens dieser Meldung):

Meistert das ultimative Survival-Quiz!

Grounded ist mit Sicherheit nichts für Spieler mit einer Spinnenphobie. Habt ihr das Mini-Survival-Game bereits gekauft und würdet ihr es weiterempehlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf Facebook.