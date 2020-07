Eine beachtliche Zahl: Sony möchte für die kommende PS5 groß auffahren und 120 Millionen Exemplare der Konsole verkaufen. Doch wie stellt der Hersteller das an, könnt ihr mit einem unschlagbaren Preis rechnen?

Sony scheint große Pläne zu haben und möchte Verkaufrekorde für die PS5 aufstellen.

120 Millionen PS5-Konsolen in 5 Jahren

Offenbar möchte Sony bei den Verkäufen der PS5 einen Rekord aufstellen und die jetzige Konsolengeneration PS4 in den Schatten stellen. Wie Gamereactor berichtet, haben Quellen aus Taiwan verlauten lassen, dass der Publisher in einem Zeitraum von fünf Jahren nach Release mindestens 120 Millionen Konsolen an die Spieler verkaufen möchte.

Damit plant Sony doppelt so hoch wie Konkurrent Microsoft mit der Xbox Series X. Es ist allerdings nicht nur von der geplanten Absatzmenge die Rede, auch der Lebenszyklus der PS5 könnte sich im Gegensatz zu früheren Generationen verkürzen. Statt der üblichen sieben Jahre, solle die kommende Konsole bereits nach fünf Jahren ein Ende finden.

Die von Gamereactor zitierte Quelle hat dazu folgendes zu sagen:

„Der Lebenszyklus für Heimkonsolen könnte sich auf fünf Jahre von sechs bis sieben Jahren verkürzen und die PS5-Verkäufe könnten sich auf 120-170 Millionen Exemplare einpendeln, wenn ihr 5-Jahres-Zyklus ausläuft, verglichen mit 110 Millionen zurzeit registrierten Verkäufen der im November 2013 erschienenen PS4.“

Plant Sony einen günstigen Preis für die PS5?

Möglicherweise verfolgt Sony eine günstige Preisstrategie für die kommende PS5, um das hochgesteckte Ziel von 120 Millionen Verkäufen zu erreichen.

Auch wenn die Videospielbranche einen lukrativen Markt bietet, dürfte eine so große Absatzmenge nicht ohne zusätzliche Maßnahmen erreicht werden. Spekuliert werden kann, ob Sony für die digitale Version der PS5 eine Art Kampfpreis anstrebt, um die Verkäufe ordentlich anzukurbeln.

Für weitere interessante Informationen rund um Preis und Release könnt ihr gerne einen Blick auf unsere praktische Übersicht zur PS5 werfen.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Ob Sony euch für die PS5 mit einem attraktiven Preis überraschen wird, wird wohl die Zukunft zeigen. Wie realistisch haltet ihr die Pläne von Sony? Und werdet ihr euch auch eine PS5 zulegen? Schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare!