PS5 vs. Xbox SX: Umfrage zeigt, welche Konsole heiß erwartet wird

PlayStation 5 oder doch lieber Xbox Series X? Mit der neuen Generation muss sich jeder Spieler die Frage stellen, welche Konsole er lieber in sein Wohnzimmer stellen will. Eine Umfrage mit 3000 Teilnehmer verrät, ob Sony oder Microsoft die Nase vorne hat.

Eine Umfrage zeigt, ob die PS5 oder die Xbox SX beliebter ist. Bildquelle: Getty Images/ vectorplusb

PS5 oder Xbox SX: Es gibt einen klaren Favoriten

Wenn einer englischen Umfrage während der MCM Comic Con zu glauben ist, ist der Konsolenkrieg zwischen der PlayStation 5 und der Xbox Series X vorbei, bevor er überhaupt begonnen hat.

Da die Messe in Großbritannien aufgrund der Conavirus-Pandemie nur online stattfand, wurden 3000 Spieler während der Streams nach ihrer favorisierten Konsole und den heiß begehrtesten Spielen befragt. Die Daten wurden während dem 25. Juni und dem 2. Juli gesammelt.

Überwältigende 84 Prozent entschieden sich dabei für Sonys PS5. Weiterhin wollen 37 Prozent aller Befragten ihre Konsole bereits "zum Launch" erwerben. Weitere neun Prozent wollen innerhalb des ersten Monats zuschlagen, 12 Prozent innerhalb der ersten drei Monate. 26 Prozent können sich bis zu sechs Monate gedulden.

Wenn ihr weitere Infos zur nächsten Gaming-Generation sucht, haben wir hier alle Neuigkeiten zur PS5 und zur Xbox Series X für euch zusammengefasst.

Wo bleibt Cyberpunk 2077?

Sony scheint mit der PS5 also alles richtig gemacht zu haben. Ebenfalls interessant ist, dass bisher 59 Prozent der Befragten die PS4 ihre Lieblingskonsole nennen würden. 16 Prozent bevorzugen die Xbox One, während 14 Prozent am liebsten auf dem PC und 8 Prozent auf der Nintendo Switch zocken.

Die Umfrage zeigt auch, auf welche Spiele sich die Gamer freuen. Auf dem ersten Platz thront das mehrfach verschobene Cyberpunk 2077, während Marvel's Avengers den zweiten Platz belegt. Insgesamt sieht die Rangfolge folgendermaßen aus:

Cyberpunk 2077 Marvel's Avengers Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (Remaster) Dying Light 2 Halo Infinite

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Im Konsolenkrieg zwischen der PlayStation 5 und der Xbox Series X gibt es einen klaren Favoriten. Welche Plattform wollt ihr euch zulegen und auf welche Spiele freut ihr euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.