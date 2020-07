Animal Crossing: New Horizons - Spieler jagen Genitalien in die Luft

Mit neuen Updates finden „Animal Crossing: New Horizons“-Spieler auch immer neue Möglichkeiten ihre unanständige Seite im Spiel auszuleben. Die neuen Inhalte für den Sommer bieten dafür jetzt noch mehr Spielraum als je zuvor.

In Animal Crossing: New Horizons könnt ihr nun euer eigenes Feuerwerk machen."

In Animal Crossing: New Horizons wird es explosiv

Erst vor ein paar Tagen kündigte Nintendo den zweiten Teil des Sommer-Updates für Animal Crossing: New Horizons an. Durch dieses könnt ihr nun endlich ein Backup für eure Insel erstellen, in Träumen die Inseln anderer Spieler erkunden und wöchentliche Feuerwerke bestaunen – wobei Letzteres schon jetzt die Fantasie einiger Spieler beflügelt.

Feuerwerke funktionieren in Animal Crossing: New Horizons nämlich so, dass ihr auch eigene Pixel-Designs erstellen und somit in die Luft schießen lassen könnt, wenn ihr keine Lust auf die Standard-Feuerwerkshow habt. Einige kreative Spieler nutzen die Gelegenheit um zum Beispiel die Gesichter ihrer Lieblingsbewohner Lieblingsbewohner hell am Sternenhimmel erstrahlen zu lassen.

Die NPCs der Twitter-Userin @Baeejing dürften sich über die Geste sehr freuen:

Andere Spieler hingegen feiern den Sommer mit Schimpfwörtern und laden ihre Freunde dazu ein, dass Spektakel gemeinsam zu beobachten, wie star_bryght es tut:

Doch was von vornerein, als das Event vorgestellt wurde, klar war, war das: Es wird Penisse geben. Viele. Und sie werden groß, in bunten Farben über den Köpfen der nichtsahnenden Tiere erstrahlen.

Hier seht ihr das Werk der Genitalien-Künstlerin peachliIy:

Twitter-Userin SailorZeroTwo hat ein besondereres zeitlich abgepasstes Bild ihres Feuerweks geschossen:

Und bei bonniexbiskit feiern sogar die niedlichen Bewohner was sie dort Unanständiges am Firmament erblicken:

Die Lichtshow findet die kommenden paar Wochen immer am Sonntagabend statt. Die Spieler, die hier bereits kreativ wurden, sind also ein paar Tage in die Zukunft gereist. Wie ihr das auch könnt, erfahrt ihr hier.

Und, was habt ihr vor für Muster in die Luft zu schießen? Wollt ihr die Gescihter eurer Bewohner am Sternenhimmel sehen oder eher lustigen Quatsch zeichnen? Schreibt es un gerne in die Kommentare bei Facebook.