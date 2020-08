Der August startet zwar mit einem eher überschaubaren Angebot, PC-Spieler dürfen sich jedoch über ein ehemaliges Exklusivspiel für die PlayStation 4 freuen. Noch dazu eines, das es wirklich in sich hat!

Die Releases der Kalenderwoche 32.

Fall Guys: Ultimate Knockout | 4. August

PC / PS4

Sie stolpern, sie fallen und sie hoffen darauf, am Ende noch als Letzter zu stehen: Die Fall Guys aus dem gleichnamigen Spiel Fall Guys: Ultimate Knockout. Bis zu 60 Spieler treten in diesem MMO-Partyspiel gegeneinander an und kämpfen in Minispielen und Parkour-Hindernissen um den ersten Platz. Jedoch seid ihr nicht immer auf euch allein gestellt: In manchen Spielen müsst ihr miteinander spielen, um direkt danach erneut in Konkurrenz zu treten.

In Fall Guys wird jede Menge geschubst:

Damit am Ende nicht alle Spieler gleich aussehen, versprechen die Entwickler zudem zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. Vorerst ist der Release von Fall Guys allerdings nur für PC und PlayStation 4 (via PlayStation Plus) geplant. Ob in Zukunft auch die Xbox One und Nintendo Switch bedient werden, steht in den Sternen.

Relicta | 4. August

PC / PS4 / Xbox One / Stadia

In Relicta schlüpft ihr in die Rolle einer Wissenschaftlerin und müsst mithilfe von Magnetismus, Polarität und Schwerkraft verschiedene Rätsel und Puzzles lösen. Dabei wollen die Entwickler von Mighty Polygon an Bord einer gespenstischen Mondbasis eine Geschichte rund um die orbitalpolitischen Intrigen des 22. Jahrhunderts erzählen. Zudem seid ihr auf der Suche nach einem Geheimnis, welches der Tochter eures Alter Egos das Leben kosten könnte.

Im Vordergrund des Puzzle-Spiels steht aber die Interaktion mit physikbasierten Rätseln und dem Trotzen der Schwerkraft. Der Release von Relicta findet auf dem PC, der PlayStation 4, der Xbox One und Google Stadia statt. Bezüglich der Umsetzung für die Nintendo Switch gibt es bislang keine Informationen.

Hearthstone: Akademie Scholomance | 6. August

PC / iOS / Android

135 neue Karten: Mit Hearthstone: Akademie Scholomance hat Blizzard die nächste Erweiterung für sein Erfolgskartenspiel parat. Mit den Doppelklassenkarten gibt es zudem eine neue Kartenkategorie, welche Karten umfasst, die von zwei Klassen gespielt werden können. Darüber hinaus wird mit Zauberschub ein neues Schlüsselwort, also ein einmaliger Effekt der nach dem Wirken eines Zaubers ausgelöst wird, eingeführt.

Laut Blizzard leitet Hearthstone: Akademie Scholomance die zweite Phase des Jahres des Phönix ein. In den Wochen nach dem Release sollen mehrere größere Updates folgen, die sich unter anderem der Spielbalance, einem saisonalen Event und vielen weiteren Dingen widmen.

Fast & Furious: Crossroads | 7. August

PC / PS4 / Xbox One

Die Veröffentlichung des neunten "Fast & Furious"-Films hat sich aufgrund der Corona-Pandemie bis in das Jahr 2021 verschoben. Das Spiel zur Filmreihe erhält einen deutlich früheren Release: Fast & Furious: Crossroads legt bereits in dieser Woche los. Verantwortlich für das recht actionreiche und intensive Rennspiel ist der Entwickler Slightly Mad Studios, die bereits mit der "Project Cars"-Serie Erfahrung im Genre gesammelt haben.

Fast & Furious: Crossroads führt euch durch Stationen in Marokko, Athen, Barcelona und New York. Dabei seid ihr unter anderen mit Charakteren aus der originalen Crew unterwegs, wie etwa Vin Diesel als Dom, Michelle Rodriguez als Letty und Tyrese Gibson als Roman. Zudem gibt es nicht nur klassische Rennen, sondern ihr müsst wie in der Filmvorlage auch einige Action-Situationen meistern.

Jetzt Fast and Furious Crossroads bei Amazon vorbestellen*

Horizon: Zero Dawn | 7. August

PC

Vor drei Jahren ist Horizon: Zero Dawn als neue Exklusivmarke auf der PlayStation 4 gestartet. Umso überraschender ist nun der Release für den PC, den Sony und Entwickler Guerilla Games in Angriff nehmen. Dabei soll die Umsetzung von den grafischen Stärken der Plattform profitieren und erscheint als Complete Edition. Das heißt, im Paket sind sowohl das Hauptspiel als auch die Erweiterung Frozen Wilds enthalten.

Horizon: Zero Dawn erzählt die Geschichte von Aloy, die in einer ungewöhnlichen Endzeit-Welt aufwächst. Die Menscheit ist zurückgezogen, während in der freien Natur zahllose tier- und saurierähnliche Roboter ihr Unwesen treiben. Als Aloy begebt ihr euch auf eine lange Reise durch eine offene Welt, auf der Suche nach Antworten zu eurer Bestimmung.

Ein Werk für die PlayStation 4 auf dem PC genießen, mit schnellen Autos absolut irre Stunts erleben, neue Karten mischen, Rätsel lösen oder sich in ein kunterbuntes Multiplayer-Abenteuer stürzen: Auf welches Spiel fällt in dieser Woche eure Wahl?