Konkurrenz für Nintendo: Modder baut komplett neues Zelda-Spiel

Nintendo ist nicht länger der Einzige, der gute "The Legend of Zelda"-Spiele entwickelt. Mit dem Grundgerüst aus Ocarina of Time hat ein Modder nun ein komplett neues Abenteuer für Link erschaffen.

Aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time wird ein komplett neues Spiel.

Modder baut eigenes "The Legend of Zelda"-Spiel

Kaze Emanuar ist ein Experte für das Modden von Nintendo-Spielen. In der Vergangenheit hat er bereits eine Nintendo 64-Version von Super Mario: Odyssey entwickelt. Jetzt stellt er zusammen mit seinem Team ein eigenes Action-Adventure vor.

The Legend of Zelda: The Missing Link basiert auf der Engine von Zelda: Ocarina of Time. Der Trailer auf YouTube könnte problemlos als eine Erweiterung des N64-Klassikers durchgehen. Einige Charaktere und Monster sind zwar identisch zur Vorlage, die Story, die Dungeons und die Spielwelt sind jedoch komplett neu.

Wenn ihr offizielle Nintendo-Produkte bevorzugt, könnt ihr Zelda: Breath of the Wild für 57,22 Euro auf Amazon kaufen. Die dazugehörige Nintendo Switch gibt es bereits ab 321,67 Euro. (Preise und Verfügbarkeit zum Zeitpunkt des Entstehens dieser Meldung).

Aus einem Entwicklerkommentar auf Kaze Emanuars YouTube-Kanal ist zu erahnen, dass Zelda: The Missing Link in etwa einer Stunde durchgespielt werden kann. Hier könnt ihr die Mod in der gewünschten Form herunterladen. Ihr solltet euch jedoch beeilen.

Nintendo ist dafür bekannt, nur wenig Geduld mit Mods und Rom-Hacks zu zeigen. In der Vergangenheit wurden bereits mehrere Fan-Projekte durch den japanischen Spielehersteller beendet. Der Trailer für einen PC-Port von Super Mario 64 wurde bereits von YouTube entfernt.

Welcher Charakter bist du?

Ein talentierter Modder baut sein eigenes "The Legend of Zelda"-Spiel. Es könnte jedoch schon bald der Klagewut von Nintendo zum Opfer fallen. Habt ihr Lust auf ein neues Ocarina of Time? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.