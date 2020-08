Red Dead Online: Spieler erfinden kuriosen Schweine-Sport

Das Leben in der Welt von Red Dead Online ist kein Zuckerschlecken - deswegen haben Gamer dort zum Zeitvertreib einen neuen Sport erfunden: Pigby. Schaut euch den kuriosen Wettkampf hier im Video an.

Red Dead Online hat einen neuen Volkssport.

Die umfangreiche Welt von Red Dead Online bietet euch einen einzigartigen Blick auf das Leben im Wilden Westen – gibt euch gleichzeitig aber auch die Freiheit, eure eigenen Ideen einzubringen. Genau das haben sich Spieler jetzt zu Herzen genommen und kurzerhand einen neuen Sport erfunden.

Red Dead Online: Pigby ist das neue Rugby

Der neue Sport, den Gamer in Red Dead Online erfunden haben, heißt Pigby. Der Name setzt sich aus den Wörtern "Pig" und "Rugby" zusammen – was den Sport perfekt beschreibt, denn es handelt sich im Wesentlichen um eine vereinfachte Form des Rugbys, bei der ein Schweinekadaver als Ball genutzt wird.

Für das simple, aber unterhaltsame Spiel braucht ihr nur zwei Teams, einen Schiedsrichter und natürlich den Schweinekadaver: Der Schiedsrichter wirft diesen in die Mitte und die beiden Teams prügeln sich (unbewaffnet!) darum. Wenn es einem Team gelingt, den Kadaver zu schnappen und damit ans andere Ende des Spielfelds zu rennen, gewinnt es die Runde und das Spiel beginnt von vorn.

Schaut euch das Spektakel hier im Video von Reddit-Nutzer Sithcrutchy3 an:

Red Dead Online: Erfinderische Gamer-Community

Die "Red Dead Online"-Community ist bereits in der Vergangenheit durch ihre Kreativität aufgefallen – insbesondere, wenn Entwickler Rockstar mal wieder etwas länger mit einem Inhaltsupdate auf sich warten lässt. Dies ist in den letzten Monaten leider immer öfter passiert, weswegen die Community beispielsweise Messerkampf-Turniere veranstaltet oder aus Protest skurrile Clown-Aufmärsche organisiert hat. Zu diesen originellen Gruppenaktivitäten kann nun auch der neue Sport Pigby gezählt werden.

Welche Gaming-Welt passt am besten zu euch? Findet es in unserem Test heraus!

Was haltet ihr von Pigby? Habt ihr das Spiel in Red Dead Online bereits ausprobiert? Und welche anderen Sportarten könntet ihr euch in Red Dead Online vorstellen? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren auf unserer Facebook-Seite!