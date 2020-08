Nintendo-Fan vergisst seine Switch - Hotel schickt ihm süße Nachricht

Das beste Feature der Nintendo Switch ist, dass ihr sie überall hin mitnehmen könnt. Ein Reddit-Nutzer machte den Fehler, seine Konsole in einem Hotel zu vergessen. Hier erfahrt ihr, mit welcher süßen Nachricht er sie zurückbekam.

Nintendo-Fan bekommt seine Switch mit herzerwärmender Nachricht zurück.

Switch vergessen? Kein Problem in diesem Hotel

Die Geschichte einer verlorenen Nintendo Switch endet mit einem Happy End. Reddit-Nutzer "sskylar" erzählt wie er während eines Hotelaufenthalts im US-Staat Maine seine Konsole verlor.

Eine Mitarbeiterin fand die herrenlose Konsole des Animal Crossing-Fans und schickte sie ihm zurück nach Kanada. Wirklich herzerwärmend ist jedoch die Nachricht, die beigelegt wurde:

“Guten Tag. Wir haben gesehen, dass dein Spiel noch lief also haben wir für dich gespeichert, damit du deinen Fortschritt nicht verlierst. Es hat auch das neue Update für dich heruntergeladen. Viel Spaß beim Schwimmen und einen schönen Sommer“

Mit dabei ist eine süße Zeichnung von Isabelle (Melinda) und die Anmerkung, dass die Konsole mit Dodo Airlines verschickt wurde. Wenn ihr die Lebenssimulation selbst spielen wollt, könnt ihr Animal Crossing: New Horizons hier kaufen. Auf Amazon findet ihr auch die dafür benötigte Nintendo Switch.

Der Post hat auf Reddit mehr als 35.000 Upvotes erhalten. Auch wenn der Versand ihn 62 Dollar gekostet hat, ist „sskylar“ dankbar, seine Switch zurück zu haben.

Inzwischen konnte er sich auch persönlich bei der Mitarbeiterin für die nette Nachricht bedanken. Sie habe kein Trinkgeld akzeptiert. Stattdessen meinte sie: "Ich wollte einfach nur den Tag von jemand anderem etwas netter gestalten, bei all dem, was aktuell geschieht." Für den Brief und die Zeichung hat sie es definitv verdient, Mitarbeiter des Monats zu werde.

Nachdem ein Reddit-Nutzer seine Nintendo Switch in einem Hotel verlor, schickt eine Mitarbeiterin sie mit einer süßen Nachricht zurück. Habt ihr eure Konsole schon einmal irgendwo vergessen? Wie habt ihr sie zurückbekommen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf Facebook.