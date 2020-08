Animal Crossing wäre fast Human Crossing geworden

Ein riesiger Leak bei Nintendo verrät Geheimnisse über Spieleklassiker. In den Daten haben Fans nun auch Informationen über das erste Animal Crossing gefunden. Ein heutiges Markenzeichen der Serie hätte damals fast ganz anders ausgesehen.

In Animal Crossing gab es einmal mehr Menschen

Update vom 02.08.2020 - 09:00 Uhr

Die Suche nach Geheimnissen im sogenannten Nintendo-Gigaleak geht weiter. Ein Twitter-Nutzer hat nun herausgefunden, dass das erste Animal Crossing beinah auch menschliche Bewohner bekommen hätte.

Die tierischen Stadt- und Inselbewohner sind ein Markenzeichen der Reihe. Auch in AC: New Horizons seid ihr ein einzelner Mensch, der mit sprechenden Hunden und Waschbären zusammenlebt. "Soldier" und "Oba" sind jedoch die Ausnahme. Mithilfe der gelakten Daten konnten die beiden von "lombTV" wiederhergestellt werden.

And here they are! The recreated models of SOLDIER and OBA! These are early human characters that were from a very early stage in Animal Forest's development, fully modeled thanks to Wade from the N64brew Discord! pic.twitter.com/y1XLTWGs0N — TV | Dreamers Dev (@lombTV) July 30, 2020

Soldier ist dabei einem britischen Soldaten nachempfunden. Oba scheint dagegen ein etwas dicklicher Rotschopf mit Schürze zu sein. In den Kommentaren wird gerätselt, was die Funktion der beiden gewesen wäre.

So könnten die beiden als Protagonisten der Reihe angedacht worden seien. Es gibt jedoch auch Hinweise darauf, dass Oba später durch einen tierischen Bewohner ersetzt wurde. Fakt ist, dass beide im Laufe der Entwicklung entfernt wurden.

Originalmeldung vom 27.07.2020 - 16:01 Uhr

Nintendo-Leak zeigt Material aus Pokémon- und Zelda-Spielen

Ein massiver Nintendo-Leak erschüttert die Welt der Videospiele. Auf Twitter teilen die Fans fleißig, welche Geheimnisse über ihre Lieblingsspiele bekannt geworden sind. Auch Polygon berichtet über die Leaks und warum sie auch ein Problem darstellen können.

Die Daten betreffen vor allem Nintendo-Spiele auf dem Super NES und für das Nintendo 64. Dabei handelt es sich unter anderem um den originalen Code der Spiele, der für den Nutzer eigentlich nicht zugänglich ist. So wurde beispielsweise ein Zwei-Spieler-Modus für Super Mario 64 entdeckt. "Star Fox"-Entwickler Dylan Cuthbert hat sich zu einem geleakten Screenshot für Star Fox 2 zu Wort gemeldet und bestätigt, dass er aus der Entwicklung des Spiels stammt.

Wtf - I haven’t seen this tool I made for StarFox 2 for almost 30 years, I wrote it in early c++ to teach myself the language more than anything else. Where the hell have hackers got all this obscure data from????!! https://t.co/9kN9UoQPMS — Dylan🗑️🗑️🗑️Scrappers is OUT! (@dylancuthbert) July 24, 2020

Doch welche Geheimnisse verraten die Daten genau? Für Super Mario World sind einige ungenutzen Animationen aufgetaucht, in denen es so scheint, als zeige der Klempner dem Spieler den Mittelfinger.

This is an actual unused character graphic asset of Luigi giving the player the middle finger that found within the source files for Super Mario World dated 1989. pic.twitter.com/IsnZ3qTEvz — OKD (@OKeijiDragon) July 24, 2020

In den Daten ist auch eine sehr frühe Version von Link aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time zu sehen. Wirklich detailliert ist der Held allerdings noch nicht. Trotzdem ist es eins der ersten Bilder von Link in der dritten Dimension.

Dated from July 1994, this is possibly the first, or one of the first 3D model Nintendo ever made of Link, as an experiment on the Super FX chip. (colors were manually added). pic.twitter.com/0tV6DGaUjH — Starxxon (@vl_tone) July 25, 2020

Ein anderer Twitter-Nutzer zeigt Material aus einem niemals erschienen Zelda 2-Remake. Es sieht aus, als wäre das Spiel deutlich blutiger als Links übliche Abenteuer geworden.

So here he is. It is now largely assumed that this particular Link sheet comes from a scrapped BS Zelda 2 remake. (for Satellaview) There's some interesting details here, like the blood or rust on the sword. Fascinating stuff. https://t.co/xPnEiLPI5v pic.twitter.com/FBlvt8TF4A — Brian (@Protodude) July 25, 2020

Auch Pokémon ist von den Leaks nicht verschont worden. So wurde ein komplett neues legendäres Taschenmonster für die vierte Generation enthüllt.

SCRAPPED GEN 4 LEGEND pic.twitter.com/A1QNl9nOkb — Kaitlyn Molinas (@orcastraw) July 26, 2020

Ein ausführliches Video zeigt außerdem einige ungenutzten Bilder aus dem Kampfbildschirm.

All New DP Beta Sprite Complete in one video!

I think that shall be it!

Or Maybe not! pic.twitter.com/ACgkIzPAz0 — ⚡️Mixeli⚡️ (@PokeliYT) July 26, 2020

Leaks stellen auch ein Problem dar

Auch wenn durch die Leaks einige interessante Geheimnisse aufgedeckt wurden, sind sie nicht unproblematisch. Auch Polygon stellt fest, dass jemand das Gesetz gebrochen hat, um an die Daten zu gelangen.

Darüber hinaus waren viele der Elemente niemals für die Öffentlichkeit bestimmt und wurden womöglich sogar aus einem guten Grund entfernt. Sogar private Unterhaltungen wurden im Zuge der Leaks veröffentlicht, die den Entwicklern, die immer noch in der Industrie tätig sind, schaden können.

Voraussichtlich werden in den nächsten Tagen noch viele weitere Geheimnisse zu Nintendo-Klassikern enthüllt werden. Das Internet ist bereits voller Bilder und Videos.