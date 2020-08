Auch 2020 erwarten euch neuartige Arbeitsplatz-Simulatoren mit ungewohnten Berufsfeldern. Die Einsatzorte gestalten sich dabei vielfältig: Von der russischen Taiga über deutsche Autobahnen und dem Berliner Flughafen (ja, echt!) bis zum Nordatlantik.

Knallharte Arbeit zur Entspannung? Ja, das ist möglich!

Schon lange nicht mehr belächelnswert

Wer spielt schon in seiner Freizeit etwas, womit man Arbeit simuliert, um sich von der Arbeit zu erholen? Die Antwort lautet: Erstaunlich viele Menschen! Was vielleicht mal eine gewagte Idee war, was dann von vielen belächelt wurde, hat sich mittlerweile zu einer festen Größe in der Spielebranche entwickelt. Arbeitssimulatoren erfreuen sich großer Beliebtheit!

Das heißt natürlich nicht, dass alle gut sind. Wir haben uns für euch in die virtuelle Arbeitswelt gestürzt und eine kleine Übersicht aktueller Spiele erstellt. Vielleicht findet ihr darin euren Wunscharbeitsplatz! Zumindest einen, den ihr mit Maus, Tastatur und Controller steuern könnt.

