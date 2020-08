The Witcher 3-Mod: Geralt wird von eifersüchtiger Yennefer verfolgt

Geralt hat in The Witcher 3: Wild Hunt eine ganze Menge Liebschaften. Seine alte Flamme Yenefer ist ihm jetzt jedoch auf die Schliche gekommen. Eine Mod sorgt dafür, dass der Hexer auf jeden Fall mit der Liebe seines Lebens zusammenkommt.

Eine Mod für The Witcher 3 nimmt Geralt die Qual der Wahl ab.

Mod für The Witcher 3 macht Yennefer zum Stalker

Ist Yennefer Geralts einzige wahre Liebe? Die Modderin Julia Barcelos scheint fest davon überzeugt zu sein. In ihrer Version von The Witcher 3: Wild Hunt hat der weißhaarige Hexer gar keine andere Wahl, als sich für die Zauberin zu entscheiden.

Im Grundspiel kann Gerald mit sieben Frauen anbandeln: Syanna, Shani, Triss, Jutta, Keira, Sasha und natürlich Yenefer. Die Mod ersetzt kurzerhand alle Frauen, durch die schwarzhaarige Zauberin. Getreu seinem Motto muss Geralt also keine Wahl treffen.

Eventuell wird der Hexer jedoch denken, dass er einer hartnäckigen Stalkerin auf den Leim gegangen ist. Ob in Novigrad oder Toussaint, überall trifft er Yenefer, die ihn auf ein Date einladen oder direkt verführen wird. Noch verwirrender dürfte jedoch sein, dass ihre Stimme bei jedem Treffen unterschiedlich klingt.

Wenn ihr ein Fan des "The Witcher"-Universum seid, können wir die Bücher empfehlen, auf denen die Spiele und auch die Netflix-Serie basieren. Den ersten Band findet ihr bereits ab 16 Euro auf Amazon. (Preise und Verfügbarkeit zum Zeitpunkt des Entstehens dieser Meldung).

Wenn ihr ebenfalls mehr Zeit mit Yenefer verbringen wollt, könnt ihr die Mod auf Nexusmods herunterladen. Es werden jedoch nur die Romanzen in Quest-Missionen ersetzt. In den zahlreichen Bordellen des Landes lassen sich weiterhin andere Frauen als Yennefer finden. Ihr solltet nur darauf achten, dass sie das niemals herausfindet.

Die Mod wurde für einen Livestream der portugiesische News-Seite "O Megascopio" entwickelt. Da YouTube kein Fan von Nacktheit ist, trägt Yenefer in allen Liebesszenen zumindest ihre Unterwäsche.

Der ultimative "The Witcher"-Test

Durch eine Mod wird Yenfer die einzige Frau, für die sich Geralt in The Witcher 3: Wild Hunt entscheiden kann. Ist diese Version des Spiels etwas für euch oder habt ihr euch für eine andere Liebschaft entschieden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf Facebook.