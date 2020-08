Ein neues Mauspad kann so ziemlich jeder aktive Gamer irgendwann einmal gebrauchen. Bei Amazon bekommt ihr das große Gaming-Mousepad „Roccat Kanga XXL“ aktuell für nur 14,99 Euro zu einem absoluten Top-Preis.

Bildquelle: malija/Getty Images (Hintergrund); Roccat

Wer beim Zocken optimales Feeling und Grip mit seiner Maus haben will, nutzt meistens ein Mauspad, das für Gaming optimiert ist. Während es zwar mittlerweile Unterlagen gibt, die neben einer optimalen Oberfläche zum gleiten auch Features wie RGB-Beleuchtung oder gleichzeitiges Laden der Maus bieten, muss ein funktionales Gaming-Mousepad nicht viel kosten.

Ein gutes Beispiel ist das aktuell bei Amazon heruntergesetzte „Roccat Kanga XXL“ für nur 14,99 Euro. So günstig gab es die flächendeckende Matte für Gamer länger nicht mehr (Preisvergleich: idealo.de). Wenn ihr derzeit auf der Suche nach einem preiswerten Ersatz für euer alterndes Pad seid, könnt ihr hier zuschlagen.

Gaming-Mousepad im Angebot: Für wen lohnt sich das große Mauspad von Roccat?

Im Unterschied zu üblichen Mauspads, die in ihrer Größe an den Nutzungsradius der Maus angepasst sind, erstreckt sich das Roccat Kanga XXL mit 330 mm x 850 mm über fast die komplette Breite des Tischs (je nach Tischgröße). Es dient also nicht nur als Unterlage für die Maus, sondern auch für euer Keyboard und eure Handballen, wenn ihr keine zusätzliche Ablage an eurer Tastatur habt. Ein weiterer Vorteil eines großen Mauspads sind die nicht vorhandenen Ränder um die Maus. Da sich die Matte über eine größere Fläche spannt, kommt ihr mit der Maus nicht plötzlich an die Kante oder verschiebt sie aus Versehen mit der Tastatur, wie es bei kleineren Pads passieren kann.

Wer auf der Suche nach einem preiswerten XXL-Gaming-Mousepad ist, findet mit dem Roccat Kanga XXL ein Top-Angebot. Auch die Nutzer sind zufrieden und vergeben bei Amazon durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen (Stand: 3. August 2020).