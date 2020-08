PS4 hätte auch das Ende der PlayStation sein können, verrät Insider

Die PlayStation 4 ist der definitive Gewinner der aktuellen Konsolengeneration. Ein ehemaliger führender Mitarbeiter bei Sony verrät jetzt, dass der Erfolg zum Launch wichtiger war, als bisher gedacht.

Beim Launch der PlayStation 4 stand einiges auf dem Spiel.

Die PS4 hätte die letzte PlayStation sein können

Eine im September erscheinende Dokumentation will dem Erfolg der PlayStation auf den Grund gehen. Die Website VGC gibt bereits einen Ausblick darauf, was der ehemalige Sony-Mitarbeiter Shahid Ahmad zum Launch der PS4 zu sagen hat.

Ahmad war zuletzt als "Director for strategic content" tätig und überwachte Indie-Spiele auf PS4 und PS Vita. Wäre die Konsole damals kein solcher Erfolg geworden, "hätte es durchaus das Ende sein können". Grund dafür, sei die "schwierige Zeit der PS3" gewesen, die die Firma weniger "hochmütigen" werden ließ und zu einer "bescheidenen, leidenschaftlichen und aufgeregten" Organisation machte.

Im Gegensatz zu ihrem Nachfolger verlor die PS3 das Duell mit Microsoft. Nach den Verkaufsrekorden der PS2 ließ sich Sony zu viel Zeit. Obwohl sie ein Jahr nach der Xbox 360 erschien, war sie teurer und bot weniger exklusive Spiele.

Laut Ahmad sei die PS3 letztendlich doch noch ein Erfolg geworden. Trotzdem habe mit dem Launch der PS4 alles auf dem Spiel gestanden. Das Ergebnis habe dann jedoch selbst Sonys wildeste Träume übertroffen. "Es war eine Art Wiedergutmachung", erklärt er.

Vom Preis bis zum Kopierschutz, der bei der Xbox One zu einer Kontroverse führte, habe es eine feste Strategie gegeben. Ein weiterer Grund für den Erfolg sei die Kommuinkation mit den Fans gewesen: "This is 4 the players. Der komplette Fokus lag auf den Spielern".

Ein Scheitern der PS4 hätte womöglich das Ende der PlayStation sein können. Es bleibt abzuwarten, ob Sony mit der PS5 auf dem Erfolg aufbauen kann oder alte Fehler wiederholt.