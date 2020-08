PS Plus: Gratis-Games für August ab heute verfügbar

Ab heute könnt ihr euch als "PlayStation Plus"-Abonnenten die monatlichen Gratis-Games für August herunterladen. Diesen Monat könnt ihr euch auf Action satt und eine gute Mischung aus Singleplayer- und Multiplayer-Spaß freuen.

Die Gratis-Games für "PS Plus"-Mitglieder sind jetzt online.

Nachdem ihr euch als "PS Plus"-Mitglieder bereits in der letzten Woche die Remastered-Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare gratis im PlayStation-Store herunterladen konntet, könnt ihr euch seit heute auch den Multiplayer-Hit Fall Guys - Ultimate Knockout sichern. In dem kunterbunten Party- und Geschicklichkeitsspiel könnt ihr online auf originellen Parcours-Kursen gegen bis zu 59 andere Spieler antreten.

Originalmeldung:

Im August bekommt ihr als "PS Plus"-Abonnenten wie gewohnt die Möglichkeit, eurer Spielebibliothek zwei Games gratis hinzuzufügen. In diesem Monat hat Sony eine interessante Balance zwischen Ego-Shooter-Kampagne und buntem Multiplayer-Spaß gefunden. Hier sind die beiden Gratis-Games für August:

Während die Remastered-Kampagne des Shooter-Klassikers Call of Duty: Modern Warfare 2 ab sofort online verfügbar ist, könnt ihr euch den wilden "Online Multiplayer"-Spaß Fall Guys ab dem 4. August auf eure PS4 laden.

Auch die Gratis-Games vom Juli könnt ihr euch aktuell noch schnappen, allerdings müsst ihr dafür jetzt schnell sein: Die drei Spiele aus dem Jubiläums-Monat Juli sind nur noch bis zum 3. August verfügbar.

Wenn ihr noch keine "PS Plus"-Mitgliedschaft habt, ist es bei diesem Spieleangebot jetzt der perfekte Zeitpunkt, um das nachzuholen. Ihr könnt das "PlayStation Plus"-Abo mit einer einmonatigen Mitgliedschaft für nur 8,99 Euro (über Amazon) ausprobieren. Am meisten spart ihr allerdings mit der Jahresmitgliedschaft: Für nur 59,99 Euro bekommt ihr aktuell ganze zwölf Monate lang (über Amazon) Zugriff auf alle "PS Plus"-Vorteile, darunter der Zugang zum Online-Multiplayer und monatliche Gratis-Spiele.

Wenn ihr darüber hinaus noch weitere Top-Spiele für eure PS4 sucht, dann solltet ihr jetzt noch bei den Sommerangeboten im PlayStation-Store zuschlagen. In unserem Übersichtsartikel dazu haben wir euch die besten Angebote der Aktion zusammengefasst.

