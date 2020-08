Ghost of Tsushima: Spieler trifft auf untoten Gegner, der seinen Kopf sucht

Normalerweise bedeutet eine Enthauptung in Ghost of Tsushima den Tod eines Gegners. Ein paar wenige Zeitgenossen widersetzen sich jedoch dieser Regel.

Die scharfen Schwerter in Ghost of Tsushima sind ein mächtiges Werkzeug.

Ein großes Samurai-Drama zum Abschluss der PlayStation 4: Ghost of Tsushima hat sich bereits im spieletipps-Test als ein würdiges Finale der Konsolengeneration bewiesen. Auf seinem Weg muss Protagonist Jin Sakai jedoch nicht nur einigen brandgefährlichen Bogenschützen ausweichen, sondern auch oft zum Schwert greifen. Manchmal klappt das aber irgendwie nicht so wie gedacht.

Ghost of Tsushima: Wenn die Enthauptung anders verläuft

Wer nämlich Ghost of Tsushima tatsächlich als "Geist" spielt und aus dem Schatten heraus agiert, der kann Feinde von Hinten relativ lautlos erledigen. Die Animation ist dabei keineswegs zimperlich, denn Sakai greift zum Schwert und trennt mit einem Schlag den Kopf ab. Normalerweise führt das - wenig überraschend - zum sofortigen Tod des Feindes.

Im Falle des YouTube-Nutzers Daniel Riehl hat sich das aber ein wenig anders abgespielt. Obwohl er sichtlich den Gegner erledigt, weigert sich dieser zu sterben.Stattdessen beginnt sein restlicher Körper irgendwie nach seinem Kopf zu suchen. Seht selbst:

(Quelle: YouTube, Daniel Riehl)

Trotzdessen, dass der Gegner in diesem Falle tatsächlich kopflos gewesen ist, hat er nicht aufgegeben. Also musste der Spieler noch einmal nachsetzen und das "Leiden beenden", wie es Ghost of Tsushima selbst bezeichnet.

Natürlich handelt es sich bei dieser Situation um einen Einzelfall. In der Regel sorgt ein solcher Angriff in Ghost of Tsushima für ein sofortiges Ableben. Kurios ist die Szene jedoch allemal und dürfte gewiss für ein Verwirrung gesorgt haben.