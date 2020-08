Marvel's Avengers enttäuscht Fans: Beliebter Held wird nicht für alle Gamer spielbar sein

Das Avengers-Abenteuer von Publisher Square Enix wird euch einige der bekanntesten Helden des Marvel-Universums spielen lassen. Ein ganz besonderer Superheld wird jedoch nicht auf allen Plattformen verfügbar sein.

Die Avengers bekommen schlagkräftige Unterstützung.

Marvel’s Avengers wird euch voraussichtlich ab dem 4. September die Möglichkeit geben, in die Stiefel und Spandex-Anzüge eurer Lieblingssuperhelden zu schlüpfen und die Welt zu retten. Iron Man, Black Widow, Ms. Marvel, Hulk und Thor sind bereits als Hauptcharaktere bestätigt. Dieses ohnehin schon mächtige Team könnt ihr durch einen DLC mit einem weiteren Helden unterstützen – allerdings nur als PlayStation-Besitzer.

Spider-Man: Mit großer Macht kommt Sony-Exklusivität

Spider-Man wird sich den Avengers innerhalb des Spiels per DLC anschließen und euch mit schwindelerregenden Flugeinlagen, akrobatischen Kampftechniken und witzigen Kommentaren unterhalten – allerdings nur, wenn ihr das Spiel entweder auf einer PS4 oder einer PS5 spielt.

Dies ist natürlich nicht das erste Mal, dass Sony von den Charakterrechten an Peter Parker Gebrauch macht: Das Action-Abenteuer Spider-Man von 2018 war einer der größten Hits der aktuellen Konsolengeneration – und exklusiv für die PS4 erhältlich. Auch die Filmrechte an Spider-Man liegen bekanntermaßen bei Sony und das japanische Unternehmen hatte in der Vergangenheit diesbezüglich einige Konflikte mit Marvel, die für Fans des MCUs zum Glück beigelegt werden konnten.

Marvel's Avengers: Weitere Helden angekündigt

Spider-Man wird sich in näherer Zukunft nur auf Sonys Konsolen durch die Lüfte schwingen. Sein DLC soll 2021 erscheinen und wird für PlayStation-Besitzer gratis sein. Auch wenn dies für Xbox- und PC-Gamer eine schlechte Nachricht ist, wird es neben Spider-Man zumindest auch noch andere Helden geben, die dem Spiel gratis per DLC hinzugefügt werden. So wurde kürzlich zum Beispiel erst Hawkeye als DLC-Held angekündigt. Und vielleicht wird es ja für die Xbox- und PC-Spieler ebenfalls einen Charakter geben, der exklusiv auf ihrer Plattform spielbar ist.

