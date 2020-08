Skyrim: Video zeigt, wie eure Zauber 10.000 Schaden machen

Kommt euch Magie in The Elder Scrolls 5: Skyrim zu schwach vor? Ein YouTuber zeigt nun, dass ihr all die Jahre falsch gespielt habt. Er erschafft den stärksten Zauberer, den Himmelsrand jemals gesehen hat.

Eure Zauber in Skyrim können noch viel mächtiger werden.

Skyrim-Spieler macht Magier zur Killermaschine

Der YouTuber "The Spiffing Brit" ist ein Experte darin, Exploits zu finden und Tricks auszunutzen. In The Elder Scrolls 5: Skyrim hat er seinen Magier ganz ohne Cheats in eine unaufhaltsame Killermaschine verwandelt.

Eigentlich kam ihm Magie in dem Rollenspiel immer viel zu schwach vor. Ab einem gewissen Punkt im Spiel, würden selbst Meisterzauber nicht mehr genügend Schaden verursachen.

Ein Grundproblem der Zauberei ist, dass ihr für starke Zauber jede Menge Magicka braucht. Um dieses Problem zu lösen, benötigt einen verzauberten Gegenstand, der euch stärkere Tränke brauen lässt. Mit diesem Gegenstand stellt ihr einen Trank her, der euch besser verzaubern lässt. Diesen Kreislauf könnt ihr beliebig oft wiederholen. "The Spiffing Brit" besitzt zum Schluss eine Rüstung, mit der er 3.142.021 Prozent weniger Magicka verbraucht.

Mit unendlich viel Magicka braucht ihr nur noch stärkere Zauber. Nach ein paar Minuten am Altchemietisch hält „The Spiffing Brit“ schließlich einen Trank in Händen, der seine Zerstörungszauber 12.449 Prozent stärker macht.

Der folgenden Zerstörung kann niemand entgehen. Mammuts, Riesen und alle Bewohner von Weißlauf werden in Sekunden vom Blitzgewitter vernichtet. Auch zehn gleichzeitig gespawnte ältere Drachen können dem Zauberer nichts entgegensetzen.

Durch einen Alchemie- und Verzauberungstrick werdet ihr zum stärksten Magier in ganz Skyrim.