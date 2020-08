PS Plus: Sony verschenkt Abo-Rabatt an zufällig ausgewählte Spieler

Nachdem Sony Ende Juli einige Spieler mit einem Gutschein im Wert von 10 Euro beglückt hat, gibt es nun weitere Rabatte – allerdings erneut nur für einige wenige Gamer.

Sony überrascht Abonnenten mit "PS Plus"-Rabatten

Sony lässt sich zum zehnjährigen Jubiläum von PS Plus weiterhin nicht lumpen und belohnt Spieler mit neuen Geschenken. Die Art und Weise wirft jedoch immer noch Fragen auf, denn auch bei der zweiten Runde der "PS Plus"-Überraschungen werden nur bestimmte Spieler bedacht.

Während Sony zuvor einige Gamer mit einer Gutschrift von 10 Euro für den PlayStation-Store überrascht hat, haben nun einige Spieler Nachrichten mit einem Rabattangebot für die "PS Plus"-Mitgliedschaft erhalten. Allerdings gibt es keinerlei Anzeichen, welche Voraussetzungen Spieler für dieses Geschenk erfüllen müssen. Deswegen scheint Sony auch hier wie bei dem "10 Euro"-Guthaben einfach zufällig "PS Plus"-Abonnenten ausgewählt zu haben. Einige glückliche Gamer können sich also über den Rabatt freuen, während die Mehrheit leider leer ausgeht.

Originalmeldung:

Aktuell feiert Sony das zehnjährige Jubiläum der Online-Mitgliedschaft PS Plus. Zu diesem Zweck konnten sich "PS Plus"-Abonnenten diesen Monat über drei Gratis-Games freuen und der PlayStation-Store bietet mit den Sommerangeboten einen tollen Sale. Darüber hinaus hat Sony nun auch noch Gratis-Guthaben an "PS Plus"-Abonnenten vergeben – allerdings wurden leider nicht alle Mitglieder mit dem Geschenk bedacht.

Hier geht's zu den Sommerangeboten im PS-Store:

PS Plus: Gratis-Guthaben überrascht Abonnenten

Zählt ihr zu den Auserwählten, die sich über ein unerwartetes Geldgeschenk in ihrem PlayStation-Account freuen konnten? Dann habt ihr Glück gehabt, denn Sony scheint keineswegs alle Abonnenten zu belohnen. Während viele Spieler weltweit auf Reddit über ein nagelneues Guthaben in der Höhe von 10 Euro (auch umgerechnet in anderen Währungen) berichten, haben sich ebenfalls enttäuschte "PS Plus"-Abonnenten zu Wort gemeldet, die (bisher) kein Guthaben erhalten haben.

Glückliche Gamer konnten sich über eine Nachricht von Sony in ihrer PS4-Inbox und ein "10 Euro"-Geschenk freuen. Wer jedoch keine Nachricht erhalten hat, sucht auch vergeblich nach dem Gratis-Guthaben.

PlayStation Plus: Guthaben-Aktion gibt Rätsel auf

Sony hat sich bisher noch nicht zu dem geschenkten Guthaben geäußert – deswegen ist es leider nicht klar, ob Spieler für den Bonus möglicherweise bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen oder ob die Belohnung tatsächlich einfach völlig zufällig vergeben wird. Angesichts dieser unklaren Situation ist es verständlich, dass einige Gamer etwas enttäuscht auf die Aktion reagieren.

Falls ihr das Gratis-Guthaben nicht erhalten habt, könnt ihr euch immerhin mit den aktuellen Sommerangeboten im PS-Store trösten. Wir haben euch in unserem Artikel dazu die Highlights herausgesucht.

Wie gut kennt ihr euch mit Sony Konsolen aus? Testet euch in unserem PlayStation-Quiz!

Habt ihr das "PS Plus"-Guthaben bekommen? Was haltet ihr von der Aktion? Glaubt ihr, dass bestimmte Voraussetzungen für den Bonus erfüllt werden müssen? Sagt uns eure Meinung in den Facebook-Kommentaren!